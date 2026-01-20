El Empordà registra olas de nueve metros y más de 200 litros en menos de 24 horas

El temporal de levante que está golpeando con fuerza este martes las comarcas de Girona ha dejado cerca de 200 litros en menos de 24 horas en puntos del Baix Empordà. A las 12.00 horas, destacan registros como los 173 litros de Palamós-la Fosca, los 169,2 de Palafrugell (aunque en estaciones de Llafranc, Tamariu y Calella de Palafrugell se superan ampliamente los 200 litros), los 160 de Pals, los 118,1 de Torroella de Montgrí o los 116 litros de Calonge, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y Meteoclimatic. En paralelo, el temporal en la Costa Brava es muy duro, con olas que rozan los 9 metros en la boya del cabo de Begur y un pico máximo de 10 metros a las 08.00 horas de la mañana.

En el Alt Empordà, las precipitaciones también son muy copiosas en la zona de la Badia de Roses, con 97 litros en L'Escala, 91,4 litros en Roses, 81 litros en Torroella de Fluvià y 77 litros en Sant Pere Pescador. En el Cap de Creus, el temporal de levante deja más de 100 litros en poblaciones como Cadaqués, El Port de la Selva y Llançà. El Gironès es la tercera comarca que más sufre el embate del temporal de levante y se acumulan 87 litros en Llagostera, 77,3 litros en Fornells de la Selva y 77 litros en Girona (que se suman a los 70,6 litros de ayer lunes). Por todo ello, el Ayuntamiento de Girona ha pedido a los comercios cercanos al río Onyar que cierren y que los vecinos suban a plantas superiores a raíz del temporal.

Registros históricos

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informado de que este martes –hasta las dos de la tarde– ha sido el día más lluvioso de los últimos 20 años en Torroella de Montgrí, con 145,9 litros por metro cuadrado, y en Castell d’Aro, con 118,5 litros. En estos mismos municipios, el 13 de octubre de 2025 se registraron 150 y 254 litros respectivamente.

En Portbou, el lunes se recogieron 114,3 litros, convirtiéndose también en su día más lluvioso desde el 13 de septiembre de 2006, cuando se midieron 145,2 litros.

Este martes es el quinto día del temporal Harry, y el Meteocat destaca que en varios puntos de las comarcas gerundenses se han superado los 200 litros acumulados. Entre los registros más elevados están los 237,8 litros de Portbou y los 223,4 litros de Palafrugell.