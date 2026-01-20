La caída de un muro provoca el descarrilamiento de un tren en Gelida y deja al menos quince heridos, seis de ellos graves

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell.

El accidente ha provocado 15 heridos de diversa consideración, entre ellos el maquinista. Al menos seis de los heridos se encuentran en estado grave. No se han registrado víctimas mortales. Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en el interior del convoy.

Zona afectada por el descarrilamiento

A consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Se ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta y se han movilizado 11 ambulancias, además de efectivos de los Bombers.

Desde Rodalies se ha informado de que los trenes pueden quedar detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado. La circulación continúa interrumpida mientras se trabaja en la resolución de la incidencia.

Reacciones políticas

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de que se dirigía hacia la zona del accidente, donde se encuentran desplegados todos los equipos de emergencia.

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau Miranda, ha señalado que el Govern sigue con atención la evolución del incidente y que se han movilizado todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad y la atención a los afectados.

Por su parte, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que se mantiene el seguimiento de las incidencias registradas en las líneas R1 y R4 de Rodalies.