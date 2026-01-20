Heridos cinco alumnos de un instituto de Sevilla tras la caída del techo de un aula

Al menos cinco alumnos de unos 15 años han resultado heridos este martes tras el desprendimiento de una parte del techo de escayola de un aula de la segunda planta del IES Miguel de Cervantes de Sevilla. El suceso ha generado momentos de alarma en la comunidad educativa, según ha adelantado Abc y ha confirmado el Servicio de Emergencias 112.

El accidente ha tenido lugar sobre las 10:36, cuando varios testigos han alertado del desprendimiento del techo de este inmueble situado en la calle Manzana. Según han informado fuentes de la Consejería de Educación a El Correo de Andalucía, del grupo editorial de El Periódico, los hechos han ocurrido en el aula de diversificación del centro educativo cuando, al parecer, uno de los alumnos ha lanzado una silla contra el techo de la clase.

Tras el choque de la silla, se ha desprendido una placa de escayola de un falso, cayendo sobre varios alumnos. Fuentes oficiales han informado a este medio que este derrumbe ha provocado, al menos, cinco heridos de carácter leve. Dos de ellos han sido trasladados al hospital Virgen Macarena para someterse pruebas y descartar una afección mayor, aunque las fuentes consultadas señalan que en un principio no revisten gravedad.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios del 061, así como de la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos. Hasta la fecha, y según confirman fuentes de la Consejería de Educación, este instituto público de Sevilla no ha reportado problemas de infraestructuras en sus aulas.