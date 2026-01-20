Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaOftalmólogosLluviasSalvador IllaOsteomielitis púbicaBegoña GómezGroenlandiaBrooklyn BeckhamBarcelonaNoruegaElecciones Aragon 2026
instagramlinkedin

Accidente de trenes

La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo

El coche 6 del tren fue el primero que descarriló, con lo que su examen es parte fundamental de la investigación

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo

Uno de los vagones descarrilados del tren Iryo.

Uno de los vagones descarrilados del tren Iryo. / EFE

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) y causó el posterior descarrilamiento de la cabecera del tren Alvia y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras la inspección, estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía.

Los agentes de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil siguen trabajando en las primeras seis unidades; según las mismas fuentes, está previsto que estas tareas concluyan a lo largo de esta jornada.

El coche 6 del tren fue el primero que descarriló, con lo que su examen es parte fundamental de la investigación que se lleva a cabo sobre la causa del accidente que ha causado al menos 41 fallecidos y decenas de heridos, de los que 13 están en la UCI. El último de los cadáveres fue localizado en la noche del lunes durante los trabajos que se estaban realizando para la remoción del Iryo.

Noticias relacionadas y más

La investigación inicial ha puesto de manifiesto la rotura de un tramo de la vía, y se trata de determinar si es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia, en palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
  2. La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
  3. Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
  4. Lo tiene una familia de Adamuz': feliz desenlace de la búsqueda de Boro, el perro que huyó del tren accidentado en Córdoba
  5. Protecció Civil envía mensajes de alerta por olas de hasta 7 metros en la costa de Barcelona, Girona y el Ebre
  6. Una combinación excepcional de factores': los expertos analizan el descarrilamiento de trenes en Adamuz
  7. Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
  8. El tren de Iryo chocó contra dos vagones de Renfe: 'El impacto ha sido terrible', explica Óscar Puente

El operativo de rescate cambia de estrategia y centra ahora sus actuaciones en el Alvia

El operativo de rescate cambia de estrategia y centra ahora sus actuaciones en el Alvia

Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "Es una angustia terrible"

Una oenegé denuncia el acceso sin orden judicial a los móviles de los migrantes

Una oenegé denuncia el acceso sin orden judicial a los móviles de los migrantes

Renfe transborda a 130 pasajeros de un tren de alta velocidad atrapado en un túnel a la entrada de Girona

Renfe transborda a 130 pasajeros de un tren de alta velocidad atrapado en un túnel a la entrada de Girona

Así han quedado los trenes tras el accidente en Adamuz

Así han quedado los trenes tras el accidente de Adamuz

La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo

La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo

Desaparecido un hombre en la riera de Palau-sator en plena alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos en Girona

Desaparecido un hombre en la riera de Palau-sator en plena alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos en Girona