Así trabajan las grúas que han levantado los trenes accidentados en Adamuz

Los equipos de rescate que trabajan en Adamuz (Córdoba) en la zona en la que un tren Iryo descarriló e impactó con un tren Alvia que pasaba en ese momento, y que deja ya un trágico balance de al menos 42 muertos, han podido este martes recuperar los tres cadáveres que tenían localizados en el interior del Alvia. En uno de estos vagones se ha localizado también a una cuarta víctima mortal.

No ha sido un trabajo fácil, dado que tras el impacto con el Iryo, el Alvia cayó por un talud de cuatro metros. Tras rescatar los cadáveres, los bomberos han procedido al troceado y corte de los restos del tren para poder retirar los vagones por partes, cuyos restos serán trasladados por carretera en contenedores.

En cuanto a los vagones del Iryo, se ha requerido la presencia de grandes grúas. Según ha explicado a Diario Córdoba, medio del grupo Prensa Ibérica, Rafael Marín, de la empresa Grúas Alhambra y jefe del operativo, esta ha sido una operación que "hay que hacer con mucho cuidado", pero para la que están "sobradamente preparados" aunque "nunca se sabe qué te vas a encontrar".

Los trabajos para mover los vagones del Iryo comenzaron alrededor del mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas.

Desde ese momento, las labores han sido ininterrumpidas. Según Marín, los trabajos se han centrado tanto en desplazar el material del Frecciarossa (Iryo) como en desbrozar y limpiar el terreno, con el objetivo de facilitar el acceso de la maquinaria pesada.

El responsable de Grúas Alhambra señala que, debido tanto a la complejidad del dispositivo como a la evolución de las condiciones meteorológicas (se prevé lluvia este miércoles), aún no existe un plan cerrado para la jornada de este miércoles. "Estamos preparados para hacer lo que nos indiquen y atentos a cualquier novedad", apunta.

La retirada de la cola del Iryo permitirá acceder al Alvia desde ese punto, cosa que no ha sido posible por el momento. No se descarta que las grúas permanezcan en la zona para seguir moviendo material.