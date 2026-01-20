Caos y nervios en el examen MIR: "Te preparas desde bachillerato y cuando llega el momento aún te lo ponen más difícil"

A pocos días de una nueva edición del examen MIR, prevista para este sábado 24 de enero, el proceso vive una de las crisis más graves de los últimos años. Retrasos acumulados, incumplimientos de plazos, fallos informáticos, reducción de sedes y dudas sobre la validez del procedimiento han situado al Ministerio de Sanidad en el centro de las críticas.

La situación afecta a los más de 16.000 aspirantes de todo el Estado, entre los que hay 108 estudiantes de Medicina la Universidad de Girona (UdG), que afrontan la prueba en un clima de incertidumbre y malestar. La cifra total supera las 35.000 personas si se tienen en cuenta el resto de pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), entre ellas enfermería o farmacia, entre otras.

Las irregularidades comenzaron ya con la convocatoria. La orden ministerial que regula la oferta de plazas de Formación Sanitaria Especializada fijaba unos plazos que no se han cumplido: la publicación de las listas de admitidos y excluidos se hizo fuera de tiempo, el periodo de reclamaciones coincidió con las fiestas de Navidad y la comisión calificadora no se constituyó cuando correspondía. Además, aunque el Ministerio se había comprometido a publicar las listas definitivas el 7 de enero, estas no se hicieron públicas hasta el viernes pasado, cuando solo faltaba una semana para el examen.

A ello se suman numerosos problemas informáticos. Miles de aspirantes denuncian errores en la valoración de su expediente académico y dificultades para corregirlos dentro de los plazos establecidos. Según estimaciones de colectivos profesionales, hasta 10.000 candidatos aseguran que su baremo ha sido mal calculado. Aunque figuran como no admitidos, algunos de ellos podrán presentarse igualmente al examen y reclamar posteriormente, lo que incrementa aún más la sensación de desorden.

Reducción de sedes

Otro de los puntos más controvertidos es la reducción de sedes de examen. En el caso de Catalunya, Girona ha perdido su sede, que no se ha recuperado, de modo que Barcelona se convierte en la única ciudad donde se realiza la prueba. Esto ha obligado a concentrar a miles de estudiantes de toda Catalunya en dos facultades, una situación que contrasta con el funcionamiento de años anteriores. «En Girona estábamos muy bien. Tener la sede aquí facilitaba mucho las cosas», lamenta Noelia Perálvarez, exalumna de la UdG, que terminó sexto de Medicina el pasado mes de junio y que fue delegada y miembro de la junta de la facultad.

Perálvarez describe la situación como «como si fuera una película» y admite que el clima de incertidumbre ha sido muy duro para los aspirantes. «Empiezas a prepararte desde bachillerato, son seis años de carrera, y cuando llega el momento decisivo te lo ponen todavía más difícil», afirma. Según explica, los rumores sobre posibles cambios de fecha, amplificados en las redes sociales, han generado aún más angustia: «Entrabas en Twitter y todo el mundo hablaba de cambios. Estudias sin saber qué va a pasar».

La crisis también ha alcanzado a la elaboración del examen. El comité encargado de redactar las preguntas dimitió este verano por desacuerdos económicos, después de que se planteara reducir aún más la compensación que recibían. Esta situación ha generado dudas sobre cómo se ha confeccionado finalmente el examen, lo que incrementa la desconfianza entre los aspirantes.

“Gestión negligente”

Desde el sindicato médico CESM, su secretario general, Víctor Pedrera, asegura que no se trata de errores puntuales, sino de «una cadena de decisiones erróneas», y denuncia una gestión «claramente negligente» del Ministerio. En la misma línea, la portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Elvira Velasco, ha calificado la convocatoria de «absolutamente irregular» y ha denunciado el incumplimiento reiterado de la orden ministerial, incluida la supresión de sedes como la de Girona.

Pese a todo, el examen se mantiene, de momento, para este sábado. Un examen que concentra el 90% de la nota final, mientras que el expediente académico solo pesa un 10%, un hecho que muchos estudiantes consideran injusto. «Es jugarse demasiado en un solo día. Puedes haber estudiado muchísimo y que la suerte te juegue una mala pasada», concluye Perálvarez.