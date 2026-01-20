Las enfermeras, "indignadas" ante el auto que les impide prescribir fármacos contra las infecciones urinarias

Los colegios de enfermeras están "indignados" ante la decisión de la Audiencia Nacional de respaldar la solicitud de la Organización Médica Colegial (OMC) y suspender cautelarmente la guía mediante la cual, desde agosto de 2024, estas profesionales sanitarias puede prescribir medicamentos -generalmente antibióticos- en las infecciones del tracto urinario inferior no complicadas, en mujeres adultas.

La suspensión "es un ataque directo a las competencias enfermeras en materia de prescripción y va en contra de la legislación que autoriza la indicación de medicamentos por parte de nuestras colegiadas", señalan fuentes del Consejo de Colegios de Enfermeras y Enfermeros de Catalunya (CCIIC). Asimismo, el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB) ha subrayado que la guía paralizada forma parte del marco competencial de las enfermeras, por lo que espera que la suspensión cautelar -dado que aún no hay sentencia firme- se resuelva "lo antes posible". Mientras tanto, este colectivo aconseja a las profesionales -son casi todas mujeres, por eso se autodenominan en femenino- que no apliquen la guía, para preservar su "seguridad jurídica".

A su vez, el Consejo General de Enfermería, que aglutina a todos los colegios a nivel nacional, ha avisado de que la suspensión cautelar "perjudica claramente a las mujeres que sufren infecciones urinarias, dado que sufrirán más retrasos en el abordaje de una patología que requiere un tratamiento claramente pautado y eficaz". “La guía de la que es objeto la suspensión permite agilizar la atención, descongestionar el sistema e incrementar la seguridad jurídica de las enfermeras. Todo ello beneficia al paciente y, en ningún caso, insistimos, implica menoscabo en la actuación esencial del médico ni de sus competencias. Siempre hemos dejado claro que las enfermeras y enfermeros no quieren ser médicos, ni se cuestionan las competencias en materia de prescripción de estos profesionales”, asegura Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo.

El Consejo General critica además que, "una vez más, los representes de la Organización Médica Colegial se empeñan en paralizar en los tribunales medidas que recoge la legislación y que funcionan con normalidad en algunos de los países más avanzados. El resultado es un sistema sanitario con más esperas, con más ineficacia y donde las perjudicadas son las pacientes. Todo bajo un prisma de defensa de intereses puramente corporativistas".

La opinión de los médicos

Por el contrario, la OMC considera que el auto de la Audiencia Nacional "garantiza la seguridad del paciente". "Con este auto, se subraya que la rapidez o la conveniencia organizativa no pueden prevalecer sobre la garantía de una atención sanitaria basada en la formación y competencias legalmente atribuidas”, indica el presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo.

“Este auto no supone un cuestionamiento del papel esencial de la enfermería, profesión imprescindible y complementaria, sino una llamada a respetar el marco legal y el principio de prudencia cuando se adoptan decisiones que afectan directamente a la salud de las personas. Desde la OMC siempre hemos defendido la colaboración entre profesionales, pero también la necesidad de que cualquier cambio competencial se base en una evaluación rigurosa, dialogada y sustentada en la evidencia científica y en la seguridad del paciente”, ha enfatizado.