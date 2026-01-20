En Directo
Al minuto
ULTIMA HORA DEL ACCIDENTE DE TREN EN CATALUNYA | Descarrila un tren entre Martorell y Gelida, con varios heridos graves
Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se ha producido entre Gelida y Martorell.
Un tren de Rodalies descarrila por la caída de un muro sobre la vía.
Fuentes médicas reconocen al menos seis heridos graves
Los primeros datos apuntan a que al menos hay seis heridos graves como consecuencia del descarrilamiento.
La causa del accidente ha sido la caída de un muro de contención
La causa del accidente ha sido la caída de un muro de contención, como consecuencia de la lluvia acumulada.
No se han registrado muertes en el accidente, según fuentes policiales
No se han registrado fallecidos, según fuentes policiales
Al menos 15 heridos, según el primer balance del accidente
El balance provisional es de 15 personas heridas de diversa consideración, entre ellas el maquinista. Al menos cuatro de los heridos se encuentran en estado grave. No se han registrado víctimas mortales. Los servicios de emergencia han trabajado en la zona para atender a los afectados y rescatar a algunas personas que habían quedado atrapadas en el convoy.
La consellera de interior se dirige a la zona del accidente
La consellera de Interior se dirige a la zona del accidente.
La caída de un muro sobre la vía descarrila un Rodalies de la línea 4
El choque de un tren R4 contra un muro de contención caído sobre la vía en Gelida (Alt Penedès) ha causado un descarrilamiento. Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), al lugar se han desplazado a 11 ambulancias para atender a los afectados y los Bombers de la Generalitat han enviado una quincena de dotaciones. También hay varias patrullas de los Mossos d'Esquadra para atender a los afectados.
