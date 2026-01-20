Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ULTIMA HORA DEL ACCIDENTE DE TREN EN CATALUNYA | Descarrila un tren entre Martorell y Gelida, con varios heridos graves

Archivo - Un tren de Rodalies.

Archivo - Un tren de Rodalies. / GOBIERNO - Archivo

Jose Real

Jose Real

Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía. El descarrilamiento se ha producido entre Gelida y Martorell.

Un tren de Rodalies descarrila por la caída de un muro sobre la vía.

