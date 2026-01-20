ULTIMA HORA DEL ACCIDENTE DE TREN EN CATALUNYA | Descarrila un tren entre Martorell y Gelida, con varios heridos graves

La caída de un muro sobre la vía descarrila un Rodalies de la línea 4

El choque de un tren R4 contra un muro de contención caído sobre la vía en Gelida (Alt Penedès) ha causado un descarrilamiento. Según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), al lugar se han desplazado a 11 ambulancias para atender a los afectados y los Bombers de la Generalitat han enviado una quincena de dotaciones. También hay varias patrullas de los Mossos d'Esquadra para atender a los afectados.