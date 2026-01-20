El temporal deja un desaparecido en el Empordà, destrozos en la costa y los ríos al límite del desbordamiento

La jornada más complicada del temporal Harry ha puesto en jaque las comarcas de Girona y a su paso ha dejado la desaparición de un hombre, arrastrado en su vehículo por la riera de Palau-sator (Baix Empordà) y un sinfín de incidencias: carreteras cortadas, líneas de tren interrumpidas, campos inundados, municipios prácticamente incomunicados, destrozos en el frente marítimo y unos ríos al límite de su capacidad. De hecho, el río Ter se ha llegado a desbordar durante unas horas en su paso por la población de Verges.

Durante las últimas horas de este martes, los trabajos de búsqueda del desaparecido se han intensificado a través de drones y con el apoyo de varias dotaciones terrestres. La desaparición se ha notificado a primera hora, después de que la riera Nova de Palau-sator, conocida como la riera Grossa, se haya llevado el coche en el que circulaba el repartidor de la panadería del pueblo, un hombre de 63 años, vecino de Fontanilles.

Por la mañana se han introducido en el agua agentes de la Unidad Acuática de los Mossos d’Esquadra y submarinistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos de la Generalitat, que han tenido que utilizar una zodiac. Durante la tarde, sin embargo, los bomberos han suspendido el operativo porque las condiciones meteorológicas eran muy desfavorables y el caudal, en el que había grandes cantidades de cañas, dificultaba el trabajo. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando la jornada, los caudales han empezado a estabilizarse y han permitido acelerar la búsqueda. A primera hora de esta tarde, se ha localizado un coche en la zona aunque, según fuentes del operativo, no había nadie dentro y no era el que se busca.

El paseo marítimo de Badalona aparece gravemente dañado por el fuerte oleaje. / Zowy Voeten / EPC

El incidente de Palau-sator es el más grave de todos los que se han acumulado en la provincia de Girona, y en especial en las comarcas del Alt y Baix Empordà, la Selva y el Gironès, las zonas más afectadas por este temporal de levante que ha dejado registros puntuales de más de 200 litros y olas de hasta 10 metros. Por la mañana, Protección Civil ha enviado un aviso a los móviles a través del sistema ES-Alert para advertir a la población de que las 12 horas siguientes serían de riesgo y de que convenía evitar desplazamientos. Las cuatro comarcas, de hecho, han tenido que cancelar clases y Girona ha recomendado el cierre de comercios en la zona cercana al río Onyar, que ha experimentado una crecida histórica. Por la tarde, una nueva alerta en el Empordà ha extendido las restricciones de movilidad hasta medianoche.

Ríos y playas

La preocupación por el incremento del caudal de los ríos se ha mantenido a lo largo de todo el día. Además del Onyar, también el Ter, el Tordera, el Fluvià, el Manol y el Daró se han acercado peligrosamente a los umbrales de desbordamiento que pueden desencadenar inundaciones graves. A medida que el día ha ido avanzando, los ríos y rieras han comenzado a perder fuelle y los caudales se han ido absorbiendo. La ACA ha tenido que reducir el desembalse de los pantanos, que había aumentado en los días previos a la borrasca, para prevenir riadas en varios municipios de la provincia de Girona. "Aunque deje de llover, el caudal de los ríos puede volver a aumentar", ha recordado Núria Parlon, consellera de Interior i Seguretat, quien ha pedido "prudencia máxima" a la ciudadanía.

A la situación de los ríos, se suma el temporal marítimo, que produce un "efecto tapón" peligroso: las desembocaduras no desaguan con normalidad porque el mar empuja "hacia adentro". En el Baix Empordà, las olas han llegado a superar los 10 metros, y la entrada del agua del mar ha causado incidencias y destrozos en todo el litoral catalán, también en las comarcas de Barcelona, en ciudades como Badalona. De hecho, desde la Generalitat se ha insistido en la importancia de no acercarse a los paseos marítimos ni a los espigones para "observar el temporal", puesto que, en muchas playas y calas, las rieras llenas desembocaban con fuerza. También se ha pedido no practicar surf, pese a que algunos han omitido la recomendación de no entrar al mar: los Mossos han tenido que rescatar a un windsurfista que no podía volver a tierra frente a la costa de Sitges.

Afectaciones en carreteras y en el tren

En el área metropolitana de Barcelona, además del oleaje y las lluvias, las rachas de viento han superado los 72 kilómetros por hora y se ha tenido que activar el plan de emergencias por fuerte viento. El teléfono de emergencias 112 ha recibido en total más de 2.400 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias. Por comarcas, desde donde más llamadas se ha recibido ha sido el Maresme, Baix Empordà y Barcelonès. La mayoría de llamadas han sido por incidencias de tráfico, desprendimientos y pequeñas inundaciones de bajos. Los bomberos también han asistido a personas ilesas que consiguieron salir del coche antes de que el agua las arrastrara (Maçanet de la Selva, Peralada y Parlavà). En Calonge, han revisado un coche arrastrado por el agua, pero dentro no había nadie.

El temporal también ha afectado a la movilidad en Girona y Barcelona. Por ejemplo, cerca de 130 pasajeros de un tren de alta velocidad averiado a la entrada de Girona que se dirigía a Figueres han tenido que ser transbordados por una avería en la catenaria, al tiempo que el servicio quedaba interrumpido durante más de una hora por acumulación de agua en la vía. Más allá de eso, buena parte de la red ferroviaria se ha visto afectada por los efectos de la meteorología.

Nieve y riesgo de aludes

La R1 ha sufrido incidencias desde primera hora del día, primero con el cierre de la estación de Premià de Mar. El efecto de la meteorología en una infraestructura que pasa junto al mar ha hecho que la circulación se reduzca a una sola vía entre Badalona y Mataró. Por ello, los convoyes han pasado a cuentagotas, con esperas superiores a la media hora. También ha habido incidencias en la R4 y la R11.

Igualmente los efectos de la 'llevantada' han provocado cortes en una decena de carreteras de Girona. De hecho, la nieve abundante ha dejado incidencias en varias carreteras pirenaicas, en Toses, Castellar de N'Hug, Vielha y el Coll de Pal. El impacto de Harry, que mantiene activado en el Pirineo un aviso por fuerte riesgo de aludes, es el segundo gran temporal de este invierno, después de que en Sant Esteve una potente 'llevantada' tensionara el caudal de ríos catalanes.

En estos momentos, los embalses de las cuencas internas rebasan el 88% de su capacidad y la ACA está obligada ahora a gestionar de forma quirúrgica el desembalse para prevenir riadas pero, a la vez, "dejar espacio" por si la primavera deja más precipitaciones abundantes. A partir de este miércoles está previsto que pare de llover y, de momento, a lo largo de esta semana, no se esperan más episodios húmedos continuados.