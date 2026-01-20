Córdoba afronta el segundo día de autopsias de los fallecidos por el accidente de Adamuz

Segundo día de una gran actividad en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, ubicado en la Ciudad de la Justicia y donde los médicos forenses trabajan a destajo para intentar identificar los cuerpos de los fallecidos en el accidente de trenes de Adamuz, que ya se elevan a 41.

Hasta la noche de este lunes se habían recibido ya 37 cuerpos y se habían realizado 23 autopsias y el total de personas plenamente identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil asciende a cinco. Todas ellas han sido identificadas a través de las huellas dactilares. A lo largo de la mañana de hoy se actualizarán esos datos.

El proceso de identificación de las víctimas se está realizando de forma minuciosa y coordinada. Cuando llega un cuerpo, se traslada a las instalaciones habilitadas para la autopsia y tras ello se elabora un informe detallado y se cotejan los datos recogidos por la Guardia Civil en el levantamiento, incluyendo huellas dactilares, DNI, efectos personales, la situación y lugar donde la persona fue hallada y cualquier otra información disponible sobre su identidad. Este procedimiento es lento porque requiere verificar exhaustivamente todos los datos para evitar errores. Una vez completado, la información se remite a la jueza, que es quien certifica oficialmente la identidad.

El reconocimiento de las víctimas se realiza prioritariamente mediante huellas dactilares y, en caso de no ser posible, mediante pruebas de ADN recogidas por la Guardia Civil desde ayer en la Comandancia de la avenida Medina Azahara.

Trabajadores en las instalaciones provisionales de la UME junto al Instituto de Medicina Legal de Córdoba. / Chencho Martínez

Un total de 27 forenses trabajan en el IML

"Nuestros esfuerzos están centrados en agilizar todo el proceso de recuperación de heridos e identificación de las víctimas", ha asegurado este martes el consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto. Un total de 27 forenses, de seis provincias andaluzas trabajan en Córdoba, con relevos para las tareas de levantamiento e identificación de cadáveres, la recogida de muestras o la práctica de autopsias.

Un día más, la esquina de la calle Cantábrico permanece acordonada, con vehículos de la Policía Nacional cortando el acceso para posibilitar la entrada de los efectivos de emergencias y de la UME. Además, los agentes han desplegado lonas que dificultan la observación de lo que ocurre en torno al IML.