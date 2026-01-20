Los caudales de ríos y rieras se estabilizan pero la amenaza de desbordamiento sigue activa

La preocupación por el incremento del caudal de los ríos se mantiene a lo largo de este martes en las comarcas de Girona. La ACA (Agència Catalana de l'Aigua) ha informado en las últimas horas de que los ríos Ter y Onyar se han acercado a los umbrales de desborde y advierten de un riesgo de inundación relevante. Aun así, a medida de que el día ha ido avanzando, los ríos y rieras han comenzado a estabilizarse y se espera que los ríos tendrán capacidad para absorber el aumento de caudal.

En la ciudad de Girona y en otras localidades, se han cancelado clases y se ha pedido a la gente que no se acerque a los cauces, ni a pie ni en coche, puesto que existe un riesgo importante de ser arrastrado por el agua, como le ha sucedido a una persona en Palau-sator (Baix Empordà), que a esta hora sigue desaparecida. Además, se ha indicado a los vecinos de áreas cercanos al curso de los ríos y rieras que si detectan peligro de riada suban, si pueden, a las plantas más elevadas de los edificios.

Protección Civil de la Generalitat mantiene en fase de alerta el plan de emergencias por inundaciones por todas las incidencias que se están registrando en el noreste de Catalunya. En cuanto al seguimiento hidrológico, fuentes de la ACA explican que han reducido el desembalse de los pantanos, que había aumentado en los días previos a la borrasca, para prevenir riadas en varios municipios de la provincia de Girona. Además del Ter y el Onyar, también han alcanzado picos elevados el Tordera, el Fluvià, el Manol y el Daró.

El Govern actualizará la información después de la reunión del Comité Técnico, pero el mensaje para toda la población es el de actuar con "máxima prudencia" y centrándose en la autoprotección. Por esta razón se han enviado avisos móviles a través del sistema ES-Alert. "Aunque deje de llover, el caudal de los ríos puede volver a aumentar", recuerda Núria Parlon, consellera de Interior i Seguretat.

"Efecto tapón"

A la situación de los ríos, se suma el temporal marítimo, que produce un "efecto tapón" peligroso: las desembocaduras no desaguan con normalidad porque el mar empuja "hacia adentro". En el Baix Empordà, las olas han superado los 10 metros, y la entrada del agua del mar ha causado varias incidencias en todo el litoral catalán. "Nadie debe acercarse a los paseos marítimos ni a los espigones", insisten desde la Generalitat.

En el área metropolitana de Barcelona, además del oleaje y las lluvias, las rachas de viento han superado los 72 kilómetros por hora y se ha tenido que activar el plan de emergencias por fuerte viento. El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta el momento 1.619 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias. Por comarcas, desde donde más llamadas se ha recibido es desde el Maresme, Baix Empordà y Barcelonès. La mayoría de llamadas han sido por incidencias de tráfico, desprendimientos y pequeñas inundaciones de bajos.

Los Bombers de la Generalitat están trabajando intensamente en servicios directamente relacionados con el temporal. Hasta las 12 del mediodía, y desde el inicio del episodio, han atendido 901 servicios. De estos, 341 son en la Región de Emergencias Girona y 246 en la Región de Emergencias Metropolitana Norte. Entre estas dos regiones de emergencias acumulan más del 50% de los avisos recibidos.

Las salidas, en general, se deben a árboles caídos, postes de luz y algún muro que separa fincas, así como revisión de bajos, carreteras inundadas, socavones, goteras en casas y rieras desbordadas. Los bomberos también han asistido a personas ilesas que consiguieron salir del coche antes de que el agua lo arrastrara (Maçanet de la Selva, Peralada y Parlavà). En Calonge han revisado un coche arrastrado por el agua, pero dentro no había nadie.