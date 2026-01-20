¿Qué dispositivo de emergencia prevé Catalunya ante un accidente en la alta velocidad?

Catalunya tiene previsto un dispositivo establecido para responder a un posible accidente en un tren de alta velocidad. El esquema de mando, coordinación y servicios que se activan según la gravedad se recogen en el plan de gestión del PROCICAT, el documento de Protección Civil de la Generalitat para abordar las emergencias, en este caso, centrado en el transporte ferroviario, llamado FERROCAT, que contempla todo tipo de escenarios e incluye siniestros graves como el ocurrido en Córdoba.

El plan tiene fases de aviso de prealerta (peligro meteorológico), alerta (estaciones cerradas, accidentes con heridos leves, evacuaciones) y emergencia (accidentes graves con potenciales víctimas mortales). Fuentes de Protección Civil consultadas por este diario subrayan que el protocolo de respuesta sería similar al que se ha desarrollado en Andalucía, pero aplicando los detalles del plan autonómico catalán.

El escenario de emergencia recoge diferentes fases. En caso de que sucediera un accidente con víctimas mortales o con múltiples heridos en el que estuvieran afectados más de un convoy, se debería aplicar la fase de emergencia 2, puesto que el incidente requeriría un elevado volumen de recursos y coordinación. Cuando el PROCICAT se activa, la dirección depende del Departament d’Interior i Seguretat (delegable) y la coordinación se realiza desde el CECAT (Centro de Coordinación Operativa de Catalunya), que gestiona los avisos y articula el operativo. En paralelo, se puede activar el consejo asesor de Protección Civil y los CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) de las localidades afectadas.

Puntos de control

Sobre el terreno, para tomar las decisiones de forma cercana, se ordenaría la respuesta a través de un centro de mando avanzado, como sucede con los incendios, que estaría conectado de forma permanente con el CECAT. Desde el primer aviso, está previsto que se desplieguen los Bombers de la Generalitat, los Mossos d'Esquadra, el SEM (Servicio de Emergencias Médicas), los servicios municipales, el Gestor Ferroviario implicado y el Instituto de Medicina Legal y Forense de Catalunya (IMLC), además de otros cuerpos de seguridad como la UME (Unidad Militar de Emergencias) si se considera útil. Todos estos equipos se encargarían de las tareas de rescate, de la respuesta sanitaria, de la seguridad y también de la vertiente judicial y forense si fuese necesario.

En un siniestro de alta velocidad, la coordinación técnica con el sistema ferroviario es determinante, porque la gravedad potencial de las consecuencias es mucho mayor que en el caso de un accidente que afecte a un tren de Rodalies. El plan subraya que la cadena de avisos discurre a través de los centros ferroviarios y el 112 y que la información debe mantenerse en flujo bidireccional con el CECAT durante toda la gestión. Además, el FERROCAT especifica cuáles son los puntos de coordinación ferroviaria para abordar un hipotético accidente en Catalunya. En el caso de la línea de AVE Lleida-Barcelona-Francia, la decisión sobre los cortes de circulación y el apoyo se desarrollaría desde dos posibles CPS (Centro de Protección y Seguridad) de ADIF: el de Zaragoza, para la línea Madrid-Barcelona, y el de la gerencia noreste, en Barcelona, para el recorrido Barcelona-Francia.

El PROCICAT afirma que la prioridad es salvar vidas y asegurar el escenario de la catástrofe. El documento describe cómo proceder a la hora de evacuar heridos cuando los accesos son complejos y expone la lógica del triaje para minimizar la mortalidad.

Puntos críticos

En el caso de la alta velocidad, que añade una capa de complejidad a los incidentes, el plan identifica como zonas críticas los túneles, los viaductos, los puentes y las estaciones soterradas, ya que condicionan el acceso, la ventilación y la seguridad. En estos lugares complejos, los bomberos deberían ser los primeros en marcar el ritmo y el Gestor Ferroviario debe aportar información técnica para que la actuación sanitaria sea viable.

El PROCICAT no deja margen a la improvisación y detalla también cómo se debe gestionar la atención a todas las víctimas: se crearán espacios preferentemente cerrados para los pasajeros que no estén afectados y para los familiares, así como áreas específicas provisionales para heridos y fallecidos. También se incorpora la asistencia psicológica a afectados.

Por último, el plan prevé canalizar toda la comunicación a través del gabinete de información que se pone en marcha, para unificar los mensajes sobre el estado de la emergencia, las recomendaciones y las afectaciones. En definitiva, fuentes conocedoras del FERROCAT destacan que las actuaciones que se han llevado a cabo en Córdoba son similares a lo que contiene el plan autonómico catalán. No obstante, remarcan que todas las situaciones recogidas en el PROCICAT (accidentes químicos, biológicos, de tren, de avión, riesgos meteorológicos) están pormenorizadas de tal forma que facilitan a los responsables del CECAT y a los dirigentes políticos la coordinación y el seguimiento de las emergencias como la que se ha vivido tras el accidente del Iryo y el Alvia en Adamuz.