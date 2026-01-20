Carles Pérez Testor toma posesión como rector de la URL

Carles Pérez Testor ha tomado posesión este jueves del cargo de rector de la Universitat Ramon Llull (URL). Psiquiatra y profesor de la URL sucede al recientemente fallecido Josep Antoni Rom. Fue nombrado el pasado 25 de noviembre y comenzó a ejercer sus funciones el 7 de enero, aunque ha sido este martes cuando ha tenido lugar el acto oficial de toma de posesión, en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna-URL. "No tocaba escoger un nuevo rector; dábamos por hecho que Josep Antoni se encargaría de la universidad hasta el 2030. Él era un hombre que quería a todos y era querido por todos", ha señalado Pérez Testor, que ha dedicado un cariñoso recuerdo a Rom.

El nuevo rector de la URL es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la UAB, con especialidad en Psiquiatría y diplomado en Teología por el Instituto de Teología. Pérez Testor ha ejercido como psicoterapeuta, investigador y profesor catedrático de la URL: "En 1992 comencé a dar clases aquí, así que por experiencia conozco muy bien nuestra universidad, y eso puede tranquilizar a algunos", ha dicho Pérez. También es presidente de la Asociación Española para la I+D en Terapia Familiar y vicepresidente de la red europea REDIF.

Testor afronta un mandato de cuatro años, marcado por la trágica pérdida de su predecesor y por los retos que plantea el futuro académico, especialmente por el bienestar emocional de los alumnos, la irrupción de la inteligencia artificial y la proliferación de discursos anticientíficos. Pese a todo ello, el nuevo rector ha subrayado la importancia y la presencia que la esperanza va a tener durante su mandato.

Pérez ha explicado que el patronato de la URL está actualmente replanteando su estrategia para afrontar los retos del futuro. En primer lugar, considera importante fomentar "la cooperación entre las instituciones que componen la URL. Hay que reforzar el sentimiento de pertenencia y de identidad compartida con los miembros de la comunidad", ha defendido.

También ha destacado la necesidad de alinearse en mayor medida con las agendas europeas y de definir "una estrategia común que permita aprovechar el potencial de la inteligencia artificial de manera coordinada y no fragmentada". Asimismo, ha hecho hincapié en su voluntad de aumentar la "inversión en proyectos de investigación", que actualmente se encuentra alrededor del 5% del presupuesto de la universidad.

El arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha intervenido en el evento para recordar que este "no es únicamente un acto formal, sino la expresión de la misión que define a esta universidad".

En el acto también ha participado el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, quien ha querido "felicitar al nuevo rector, en unos momentos emocionalmente complejos". Rull ha expresado su preocupación por "determinados discursos y acciones profundamente anticientíficos y deshumanizadores” y ha propuesto la universidad y el conocimiento que esta ofrece como solución a ellos. "Es muy importante que instituciones como la URL sean capaces de conservar y cultivar la expresión científica que permitirá que la esperanza continúe viva", ha subrayado Rull antes de apuntar otro valor: "Es importante poner a las personas por delante de todo". Ha añadido que "la nación catalana necesita expresiones de autoestima colectiva" y que las instituciones que componen la URL son una muestra de ello.