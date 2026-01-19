¿ Por qué no se usan los cinturones de seguridad en los trenes?

Los trenes no llevan cinturones de seguridad debido a que las regulaciones internacionales no lo recomiendan ya que podrían "provocar lesiones importantes en caso de accidentes". Así lo refleja Renfe en su página web y lo ha resaltado el ministro de Transportes, Óscar Puente, este lunes en una rueda de prensa después del fatídico accidente de Córdoba donde han fallecido 40 personas y han resultado heridas más de 150.

Preguntado sobre su posible uso, Puente aseguró no tener constancia de que “se utilice cinturón de seguridad en ningún sistema ferroviario del mundo”, para posteriormente poner en duda que contribuya "a salvaguardar mejor la vida o la integridad física de las personas”.

Tanto la European Union Agency for Railways (Agencia Ferroviaria Europea), que define las normas de seguridad ferroviaria en la UE, como la Unión Internacional de Ferrocarriles, que agrupa a operadores ferroviarios de todo el mundo, no contemplan los cinturones como medida de seguridad para pasajeros.

Según expertos ferroviarios, con ellos se podrían provocar lesiones en los pasajeros en desaceleraciones prolongadas o choques laterales, al igual que dificultarían la excarcelación de los usuarios en caso de accidente. Las estructuras y el diseño interior del tren están pensados para absorber energía en caso de choque y proteger el “espacio vital” del ocupante sin necesidad de cinturón.

La Directiva (UE) 2016/798 sobre seguridad ferroviaria y la legislación europea relacionada establecen un marco general para la seguridad funcional del sistema ferroviario, la certificación de empresas ferroviarias y la gestión del riesgo en la operación de trenes, pero no contienen ninguna obligación específica de instalar cinturones de seguridad para pasajeros en trenes ni en los requisitos de diseño de los asientos.

Desde Renfe se informa que en algunos países de Europa sí está permitido, incluso, viajar de pie en trenes de larga distancia. En España, en cambio, solo se admite en Cercanías y Media Distancia, y en determinadas circunstancias: en servicios sin reserva de plaza; en los trenes que paren en estaciones sin venta, en los que el viajero debe comprar el billete en ruta; o aquellos viajeros que hayan subido sin billete y tengan que regularizarlo en ruta, si en ese momento no hay ningún asiento libre.