Catalunya, en alerta por la borrasca Harry
El temporal ya impacta en Girona, con olas de más de cuatro metros y acumulación de agua que podría superar los 200 litros
Protecció Civil extiende el envío de alertas por fuerte oleaje a la costa de Barcelona y Tarragona
Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
Eva Batlle
Los primeros efectos del fuerte temporal de mal, que se extenderá hasta el miércoles y coinicide con el quinto aniversario del Gloria, ya se empiezan a notar en las comarcas de Girona, con fuerte oleaje, viento y lluvia. Las autoridades, que han activado avisos por precipitaciones intensas y continuadas que podrían acumular más de 200 litros hasta el martes, enviarán nuevas alertas a los teléfonos móviles durante el día de hoy por fuerte oleaje en el litoral de Barcelona y Tarragona. El domingo, Protecció Civil ya emitió alertas ES-ALERT en 19 municipios costeros del Alt y Baix Empordà.
De momento, las lluvias más destacadas se está registrando esta mañana en el Alt Empordà, con más de 50 litros en Portbou y 38 litros en Cabanes. Según el Servei Meteorològic de Catalunya, las comarcas más afectadas serán el Alt Empordà, la Garrotxa y la Selva.
La 'llevantada' también ha provocado fuerte oleaje en buena parte del Alt y Baix Empordà, con olas que superan los cuatro metros. En la boya del Cap de Begur, el pico máximo ha llegado a los 4,68 metros a las ocho de la mañana. El temporal marítimo continuará hasta mañana, y Protecció Civil recuerda extremar las precauciones: no acercarse a las zonas costeras con oleadas fuertes y evitar actividades en el mar que puedan poner en peligro la vida.
El fuerte oleaje ya motivó que Protección Civil enviara el domingo mensajes de alerta Es-Alert a hasta 19 municipios costeros del Alt y Baix Empordà. Además, el viento ha dejado rachas importantes, como los 70,9 km/h registrados en Portbou, en el collado de Belitres.
Peligro de aludes
Este lunes también se prevén nevadas significativas en el Ripollès, con acumulaciones de más de 20 centímetros por encima de los 1.400 metros. Al final del episodio, se podrían acumular hasta medio metro en esta cota, y más de 80 centímetros en cotas más altas, especialmente nieve húmeda. También se espera nieve en el Montseny. Protecció Civil, que ha activado una alerta por peligro de aludes, recomienda a la ciudadanía que circule por estas zonas con el vehículo equipado con cadenas y llevar teléfono móvil cargado, manta, agua y otros elementos de emergencia. También insta a no practicar el esquí fuera de las pistas.
Actuaciones y primeros efectos
Los municipios de la comarca están llevando a cabo actuaciones preventivas frente al temporal. En Blanes, Protección Civil y la Policía Local vigilan miradores, paseos, espigones y salidas de rieras, mientras se cierran accesos peligrosos y se limpian los tramos afectados por el temporal. En concreto, la empresa de limpieza NORA ha estado limpiando mecánica y manualmente los tramos del paseo donde se había depositado arena y agua arrastrada por el mar, reubicando las paradas del mercado semanal del Paseo de Mar en una zona menos expuesta
En Cadaqués, la riera permanece cerrada a los vehículos y el mercado se ha trasladado a un aparcamiento menos expuesto. En La Jonquera, se han cerrado preventivamente todos los accesos al río por la previsión de lluvia y posible crecida, con un seguimiento constante por parte de los servicios municipales. La ciudadanía está llamada a actuar con prudencia y respetar las restricciones.
En Figueres, se ha caído un árbol en el Parc Bosc y según ha informado el ayuntamiento, se ha cerrado el acceso hasta nuevo aviso.
