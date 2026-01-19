Protecció Civil envía mensajes de alerta por olas de hasta 7 metros en la costa de Barcelona, Girona y el Ebre

Sigue el temporal de viento, lluvia y nieve afectando a buena parte de Catalunya. Ante el riesgo de acumulación de agua y fuerte oleaje en zonas del litoral, Protecció Civil ha informado que ha enviado alertas al teléfono móvil por peligro a municipios de la costa de las comarcas del Baix Ebre, Montsià, Baix Llobregat, Barcelonès y la Selva. Este domingo ya lo hizo en localidades del Alt y Baix Empordà. Prácticamente toda la costa catalana está afectada esta borrasca que deja olas que pueden ser de cuatro metros de altura con puntas máximas de seis o siente, según ha informado Santi Segalà, jefe de predicción del Meteocat.

En estos mensajes se alerta a la población de que la situación de inestabilidad meteorológica puede durar hasta el próximo miércoles y se recomienda no acercarse a zonas inundables, como rieras o barrancos, además de a espigones y rompeolas. Imma Solé, subdirectora operativa de Protecció Civil ha remarcado que se deben evitar desplazamientos innecesarios, aunque en caso de hacerse se debe tener más prudencia en la carretera, rebajar la velocidad, adecuar la distancia de seguridad con otros vehículos e ir equipados con combustible suficiente y baterías cargadas.

La 'llevantada' que afecta a Catalunya desde este domingo por la tarde afecta principalmente a Girona y la costa de Barcelona y Tarragona. Está previsto que llueva de forma intensa, por lo que se puede acumular entre 150 y 200 en algunos puntos. Además, la nieve dejará entre 40 y 50 centímetros en cotas de 1.400 metros en el Pirineo Oriental, aunque puede cuajar en picos de la Serra de Albera, Montseny o els Ports. Por eso, Solé ha destacado la importancia de no hacer actividades al aire libre en cotas altas del Pirineo por un riesgo "muy elevado" de alud.

Precisamente, un esquiador murió este domingo poco después de ser rescatado tras quedar atrapado por un alud fuera de las pistas de la estación de esquí de Baqueira Beret. Además, los Mossos d'Esquadra, Pompièrs d'Aran y servicios de Emergencia buscan a un segundo esquiador que pudo quedar atrapado en el alud, ya que en el barranco de Dossau se encontraron otro par de esquís.

Rachas de viento

El viento soplará de componente este con rachas de 60 y 70 km por hora en la Costa Brava y el litoral de Barcelona. Protecció Civil ha puesto en alerta los planes de emergencia del Inuncat y el Neucat y en prealaerta el Vencat y el Allaucat, a la espera de ver como evoluciona la situación meteorológica en las próximas horas.

También se está pendiente de crecidas de ríos, estado de pantanos y acumulaciones de agua en rieras, ramblas y barrancos, ya que los bomberos han tenido que rescatar algún coche que había sido arrastrado por el agua en la zona del Maresme este domingo. Por eso, Solé pide informarse del estado de las carreteras y de la climatología antes de circular.