La portada de EL PERIÓDICO del 20 de enero de 2026

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
- La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
- Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
- Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
- Una 'llevantada' intensificará las lluvias y nevadas en Catalunya este lunes y martes y dejará acumulaciones de hasta 200 litros
- El temporal de lluvia y nieve se reactiva en el nordeste de Catalunya y provoca cerca de 600 llamadas al 112
- El Supremo ordena que el violador del taxi de Barcelona ingrese finalmente en prisión
- Daniela, denunciante del violador del taxi: 'Durante el día era uno y por la noche otro, como Dr. Jeckyll y Mr. Hyde