Los Pompièrs d'Aran descartan que el esquí encontrado en el alud fuera de una segunda víctima

Los Pompièrs d’Aran han descartado que el esquí encontrado en la zona fuera de pista de la estación de Baqueira Beret sea de un segundo esquiador. El primer esquiador que quedó atrapado murió ayer a última hora de la tarde por una parada cardiorrespiratoria después de ser trasladado en estado crítico al Hospital de Vielha. El responsable del operativo de los Pompièrs d’Aran, Jordi López, ha explicado que, gracias a una etiqueta que llevaba el esquí, han podido averiguar que se alquiló el año pasado en una tienda y que lo habían dado por perdido. La avalancha fuera de pista de Baqueira tiene una longitud de 200 metros y no es ni una cuarta parte de la pala de la que se ha desprendido. Se sigue trabajando en la zona para descartar que haya alguna otra persona atrapada, dado que había huellas recientes de esquí.

Los Mossos no han recibido ninguna denuncia ni aviso por desaparecidos. En el coche de la víctima –el único que quedó en el aparcamiento de la estación– solamente había material de esquí y calzado de una persona. Por todo ello, descartan que el esquí encontrado fuese de una segunda persona y que la víctima fuera acompañada en el momento de caer la avalancha.

Con helicóptero

El Grupo de Rescate de Montaña (GRM) de los Pompièrs d’Aran ha sobrevolado la zona de la avalancha con helicóptero y la campana SAR Recco instalada en el helicóptero. Se trata de un instrumento de búsqueda en montaña que, gracias a los reflectores Recco que se encuentran en muchas prendas de ropa de esquí (también se pueden comprar aparte), permite encontrar personas perdidas en la montaña o atrapadas por una avalancha en un terreno muy amplio y de una manera más rápida. En la búsqueda también participan Mossos d’Esquadra de las unidades de Montaña y Canina y Bomberos de Aragón, también con perros.

La avalancha que se precipitó tenía una longitud de unos 200 metros, pero todavía no se ha desencadenado totalmente, motivo por el cual los Pompièrs trabajan con todas las medidas de seguridad. Unos bomberos vigilan la parte alta de la montaña y, ante cualquier señal de peligro, alertan a los Pompièrs y al resto de cuerpos de seguridad que están trabajando y les hacen retirarse del lugar a una zona segura, previamente determinada.

López ha insistido en pedir prudencia estos días a la hora de salir a la montaña en zonas fuera de pista. Ha recordado que el nivel de riesgo de avalanchas es alto y se deben extremar las medidas de seguridad.