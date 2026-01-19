Marcos Vázquez, entrenador y experto en fitness: "Si eres muy fuerte, pero te fatigas trotando 5 kilómetros, no estás en forma"

No hace falta ser un atleta para estar en forma. La buena condición física es la que permite realizar actividades cotidianas sin fatiga excesiva. En este sentido, el deporte es clave para mantener un estado de bienestar físico y mental.

Desafortunadamente, muchos deportistas cometen el error de centrarse en una capacidad física, omitiendo el resto. Por este motivo, no es suficiente con tener músculos grandes o correr rápido, hay que desarrollar otras habilidades.

Según Marcos Vázquez, entrenador y experto en fitness, más popular en redes sociales como @fitness.revolucionario, ha explicado cuáles son los mejores ejercicios para saber el estado de salud de una persona.

"Es bueno conocer ciertos indicadores básicos, por supuesto, pero la salud es mucho más que el nivel de colesterol, es mucho más que el índice de masa corporal", comienza el creador de contenido.

"Estar en forma (para mí), implica tener desarrolladas todas las capacidades físicas, de manera equilibrada. Si eres muy fuerte, pero te fatigas trotando 5 km no estás en forma. Si puedes correr una maratón, pero no puedes hacer un par de dominadas, no estás en forma", sentencia el entrenador.

El entrenador destaca que lo más importante es el equilibrio. En una publicación de Instagram, Vázquez indica seis pruebas que determinan si estás en forma, para hombres y mujeres.

Para comenzar, un hombre debería ser capaz de hacer seis dominadas para estar en forma. Mientras, las mujeres tendrían que ser capaces de hacer dos. Según Vázquez, la carrera continua es un buen ejercicio para evaluar la resistencia aeróbica.

En este caso, una carrera de 5 kilómetros debería completarse en 25 minutos para los hombres y 30 minutos para las mujeres. Sobre la velocidad, los hombres tendrían que hacer una marca de 15 segundos en los 100 metros, frente a los 18 segundos de las mujeres.

La fuerza es fundamental, especialmente con el paso del tiempo. En términos generales, aguantar tu peso colgado durante un minuto, o poder cargar con el mismo caminando en el mismo tiempo, es clave. Por último, estos son los registros en ejercicios de fuerza para estar buena forma: