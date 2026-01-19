Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaSalvador IllaElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaEfecto TrumpBuses interurbanos
instagramlinkedin

Desde la zona cero

Las farmacias de Adamuz (Córdoba), claves en el inicio de la tragedia ferroviaria: "Ofrecimos todo nuestro material a los heridos"

Las dos boticas de la localidad desempeñaron un papel fundamental en los primeros momentos tras el dramático accidente de tren

Voluntarios y familiares en la caseta municipal, primera zona en la que se atendió a los heridos del accidente ferroviario de Adamuz.

Voluntarios y familiares en la caseta municipal, primera zona en la que se atendió a los heridos del accidente ferroviario de Adamuz. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adamuz (Enviado especial)
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las dos farmacias de Adamuz desempeñaron un papel fundamental en los primeros momentos de la tragedia, proporcionando cajas de material sanitario cuando los servicios médicos aún no contaban con los recursos necesarios.

María José Toledano, de la farmacia Galán Ayllón, relata que tan pronto se enteraron del accidente, se dirigieron rápidamente al punto de encuentro para ofrecer “todo lo que necesitaran los heridos”. Explica que, en esos instantes iniciales, cuando aún no habían llegado muchas ambulancias, su intervención fue especialmente importante. “Nos pidieron medicamentos de todo tipo”, comenta Toledano. A medida que avanzaba la situación, se requirieron también vendajes, apósitos y todo tipo de material de cura, además de numerosas tilas para calmar a los afectados.

La farmacéutica reconoce que es difícil cuantificar la cantidad exacta de material repartido, pero asegura que realizaron varios viajes desde la farmacia hasta el hogar del pensionista y la caseta municipal. Además, su equipo colaboró activamente en el traslado de heridos, contribuyendo a un esfuerzo comunitario coordinado que involucró a todo el pueblo. Su intensa jornada concluyó alrededor de las 2:30 de la madrugada, tras horas de trabajo agotador y caótico.

Siempre a disposición

Por su parte, Pedro Jesús Galán, gerente de la otra farmacia de la localidad, señala que también pusieron todo el material sanitario a disposición de los afectados. Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, ya contaban con recursos suficientes, aunque lo dejaron disponible en caso de ser necesario. En su caso, la labor se centró en acompañar, asistir y brindar apoyo a las víctimas y a sus familiares. Antes de la llegada de las ambulancias, destaca especialmente la labor de las enfermeras de ayuda a domicilio, que “hicieron un trabajo excelente” y fueron fundamentales en los primeros auxilios.

Las dos farmacias proporcionaron cajas de material sanitario cuando los servicios médicos aún no contaban con los recursos necesarios

En conjunto, la colaboración de las farmacias locales y del personal sanitario evidencia cómo la solidaridad y la rapidez de la comunidad pueden marcar la diferencia en situaciones de emergencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
  2. Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
  3. La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
  4. Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
  5. Una 'llevantada' intensificará las lluvias y nevadas en Catalunya este lunes y martes y dejará acumulaciones de hasta 200 litros
  6. El temporal de lluvia y nieve se reactiva en el nordeste de Catalunya y provoca cerca de 600 llamadas al 112
  7. El Supremo ordena que el violador del taxi de Barcelona ingrese finalmente en prisión
  8. Daniela, denunciante del violador del taxi: 'Durante el día era uno y por la noche otro, como Dr. Jeckyll y Mr. Hyde

Tragedia ferroviaria en Adamuz: Un total de 79 afectados han sido ya dados de alta y 43 permanecen ingresados

Tragedia ferroviaria en Adamuz: Un total de 79 afectados han sido ya dados de alta y 43 permanecen ingresados

"Lo tiene una familia de Adamuz": feliz desenlace de la búsqueda de Boro, el perro que huyó del tren accidentado en Córdoba

"Lo tiene una familia de Adamuz": feliz desenlace de la búsqueda de Boro, el perro que huyó del tren accidentado en Córdoba

La Guardia Civil envía a sus principales especialistas en criminalística a investigar en la zona del choque de trenes

La Guardia Civil envía a sus principales especialistas en criminalística a investigar en la zona del choque de trenes

Dos abogados de las fundaciones de Pere Mir investigados declaran en el juzgado que Segarra era quien las dirigía

Dos abogados de las fundaciones de Pere Mir investigados declaran en el juzgado que Segarra era quien las dirigía

Directo | El temporal se intensificará a partir de esta tarde

Directo | El temporal se intensificará a partir de esta tarde

Caos en Atocha para volver a Andalucía tras el accidente de Adamuz, sin coches de alquiler ni BlaBlaCar

Caos en Atocha para volver a Andalucía tras el accidente de Adamuz, sin coches de alquiler ni BlaBlaCar

El pueblo de Murcia de poco más de 100 habitantes que habla valenciano: el único de la Región

El pueblo de Murcia de poco más de 100 habitantes que habla valenciano: el único de la Región

Antonio Domínguez, pasajero del accidente de tren de Adamuz: "Sentimos un frenazo y todo salió despedido, fueron diez segundos interminables"

Antonio Domínguez, pasajero del accidente de tren de Adamuz: "Sentimos un frenazo y todo salió despedido, fueron diez segundos interminables"