Euskadi destinará casi 340 millones para impulsar la FP

El País Vasco destinará casi 340 millones de euros para impulsar la Formación Profesional, unos estudios que, por primera vez en la historia, superaron el millón de estudiantes en el curso 2021-2022 en toda España. Desde entonces, la FP está viviendo un momento muy dulce, con un incremento del 32% en los últimos cinco años. Sin embargo, no todos los ciclos tienen el mismo tirón entre los estudiantes. El grado superior es, de lejos, el que más crece (42%). Su aumento es tan significativo que ya le pisa los talones a la universidad. De todas las personas que acceden por primera vez a la educación superior, las facultades acaparan el 61% y la FP, el 39%, según el informe de la OCDE 'Panorama de la educación 2025'.

La estrategia FP Euskadi 2026-2030 incluye actuaciones vinculadas a la innovación, las nuevas realidades del mercado laboral, la transformación digital, la internacionalización, la orientación y la colaboración con empresas, pieza fundamental para que la FP tenga un verdadero empujón. La actual ley convierte a toda la FP en dual para combinar formación en el aula y en la empresa. Tres de cada cuatro directores de Centros Integrados de FP (CIFP) -esos dedicados en exclusiva a esta formación- consideran que las empresas de su entorno tienen "poco o ningún conocimiento" sobre las características de la Formación Dual Intensiva, y ese mismo porcentaje cree que esas empresas están "poco o nada dispuestas a colaborar en esa formación intensiva", según el reciente informe 'Los Centros Integrados de FP en España: evolución, situación actual y retos de futuro', publicado por CaixaBank Dualiza.

Tendencias y formación

El objetivo de las autoridades vascas es que la oferta de los ciclos formativos sean capaces de anticipar tendencias, adaptarse a los cambios económicos y sociales y acompañar a las personas a lo largo de toda su vida laboral.

Delante de más de 300 representantes del ámbito formativo, productivo y social, el lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado esta mañana la hoja de ruta para consolidar una FP “más inclusiva, flexible, innovadora y conectada con la empresa. “La FP vasca es una palanca clave para afrontar con éxito un mundo en transformación y para contribuir desde Euskadi a la reindustrialización europea”, ha asegurado

Pradales ha destacado que algunas de las razones que han convertido a la FP vasca -referente en toda España- en una “opción de vanguardia” son la cercanía, implicación del tejido productivo y la capacidad de adaptación dado que los ciclos tienen itinerarios flexibles. En la última década, la matriculación ha crecido un 33% y, en 2026, más de 51.600 estudiantes, con perfiles diversos en edad, formación y rigen, encuentran en la FP “una respuesta a sus expectativas”. El máximo dirigente vasco ha querido tener unas palabras de agradecimiento con las más de 20.000 empresas comprometidas con la formación de los estudiantes.

Durante la jornada, la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha presentado los objetivos, compromisos y líneas estratégicas de la estrategia, que recibe el título de 'Una Formación Profesional al servicio de las personas y la sociedad'. En su intervención, la consejera ha señalado que la FP es uno de los grandes motores para construir un país más cohesionado, más avanzado y con más oportunidades para todas las personas. “Queremos una FP que no deje a nadie atrás: una FP que acompañe, que oriente y que abra caminos. Una FP que impulse el talento de cada persona, y que lo conecte con el futuro de Euskadi”, ha destacado.

La estrategia sitúa el foco en los grandes retos actuales: la transformación tecnológica, la transición sostenible, el relevo generacional y demográfico, la internacionalización, las nuevas necesidades del mercado laboral y la cohesión social.