Más de 202.000 personas esperan una cirugía en Catalunya, según el Defensor del Paciente

Catalunya es la tercera comunidad donde la asociación Defensor del Paciente ha recibido más denuncias, 2.059 casos, por debajo de los 4.000 de Madrid y los 2.700 de Andalucía. De todos los casos, 71 han sido muertes. Las denuncias han aumentado en un total de 276, lo que supone un incremento de más del 13%. Las reclamaciones más habituales han sido por las listas de espera, las urgencias, la cirugía general, la traumatología y la ginecología y obstetricia. De hecho, el informe cifra en 202.114 las personas que esperan una cirugía en Catalunya.

Por demarcaciones, Barcelona concentra 1.731 quejas, Tarragona 211, Girona 68 y Lleida 49. En todo el Estado se han presentado cerca de 15.000 quejas al Defensor del Paciente.

Los cinco hospitales catalanes más denunciados han sido, por este orden, Vall d’Hebron (Barcelona), Bellvitge (L'Hospitalet), Sant Joan de Déu (Esplugues), Germans Trias i Pujol (Badalona) y el Parc Taulí (Sabadell). El Vall d’Hebron es el sexto hospital del Estado más denunciado en su servicio de urgencias.

148 días de espera

Por otro lado, según la entidad, Catalunya es, junto a Andalucía, la comunidad autónoma con un mayor número de pacientes a la espera ser sometidos a una intervención quirúrgica, con un total de 202.114, y una espera media que "ronda las 148 jornadas".

En un comunicado de este lunes, la entidad detalla que 1 de cada 3 pacientes lleva más de medio año esperando su intervención, y que los mayores retrasos residen en traumatología --prótesis de cadera y rodilla--, cirugía plástica y neurocirugía. Catalunya concentra 202.114 personas en las listas de espera, el 24% del total de 832.000 en todo el Estado, según la entidad. Se trata de la comunidad con más pacientes esperando tratamiento, ligeramente por encima de Andalucía, con 191.000, y muy lejos de la tercera, la Comunidad de Madrid, con 71.000.

Traumatología

Por días de espera, Catalunya es la segunda comunidad, con 148 días de media, por debajo de los 160 días de Andalucía y por encima de los 134 de Extremadura. Las estadísticas ofrecen otro dato relevante: uno de cada tres pacientes lleva más de medio año esperando su intervención. Los mayores retrasos se registran en traumatología (prótesis de cadera y rodilla), cirugía plástica y neurocirugía.

Según la entidad, "Catalunya se encuentra actualmente en una situación sanitaria extrema". "La falta de personal sanitario, el colapso del servicio de urgencias y el escaso gasto por habitante en sanidad están tensionando al Departamento de Salud hasta el punto de no retorno", asegura la memoria de la entidad.

Según la entidad, uno de los aspectos que más distorsiona el CatSalut es la falta de profesionales. Sin ir más lejos, se necesitan unos 500 médicos de familia para dar cobertura a los CAP en toda Catalunya. Nou Barris es uno de los distritos de Barcelona donde es más urgente solucionar la falta de médicos. De ahí que las esperas se hagan más largas, los pacientes decidan acudir a urgencias y este sea el motivo del colapso crónico que padece este último servicio, dice la memoria.