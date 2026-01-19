Caos en Atocha para volver a casa tras el accidente de Adamuz, sin coches de alquiler ni Blablacars

La cola kilométrica a las puertas de la pequeña agencia de coches de alquiler de Enterprise en la estación de Atocha no hacía presagiar nada bueno. “Tengo una reserva hecha desde anoche y pagada. ¿Tengo que hacer la cola?”, preguntó Ernesto, peluquero de Cádiz, a un pequeño grupo que parecía que llevaba horas esperando su turno. La respuesta fue una risa general nerviosa: “Aquí todos tenemos la reserva hecha, hijo”, le contestó una señora mayor que viajaba a Sevilla con la familia, hijos y nietos. De fondo, la voz resignada de la responsable de la agencia, dueña de un aplomo de otro mundo a pesar de lo caótico de la situación: “No hay coches disponibles, aunque tengan reserva. Es una situación excepcional y de madrugada se aceptaron reservas sin límite y, obviamente, no hay coches para todos a pesar de que hemos hecho todo lo posible por traerlos de Barajas y otros sitios”.

El trágico accidente del domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba), que acabó con la vida de al menos 39 personas y causó más de 150 heridos, dejó a centenares de personas que debían regresar a Sevilla, Málaga o Cádiz varados en la estación de Atocha sin otra alternativa que buscarse la vida o, directamente, la desesperación de no saber qué hacer. Ya la noche del domingo, en pleno 'shock' por las malas noticias que llegaban desde el lugar del accidente, la sensación general era de frustración por no poder volver a casa, pero sobre todo de comprensión y dolor por lo terrible de lo sucedido.

El hecho de que la única conexión ferroviaria posible entre Madrid y Andalucía sea la alta velocidad, sin posible plan B a través de enlaces por ancho ibérico, obligaba a buscar alternativas en forma de vuelos de urgencia o de coches de alquiler. O en buscar alojamiento cercano a la espera de que la situación pudiera mejorar hoy.

Panel con trenes cancelados en la estación de Atocha / Quique Falcón

Pero no, la situación no mejoró hoy, y el caos se apoderó de la estación de Atocha durante toda la mañana del lunes. El presidente de Renfe, Alvaro Fernández Heredia, ya advirtió a primera hora de la mañana de que las obras de reparación de la infraestructura no serían de un día para otro y los usuarios que debían volver a Andalucía se agolparon ya desde primera hora de la mañana a las puertas de las oficinas de alquiler. “No hay coches en ningún sitio”, avisaba José Antonio, fotógrafo de Málaga, que se había dejado los ojos consultando mil y un buscadores de ‘renting’ con el móvil. “Al menos la responsable de Enterprise está haciendo su trabajo y no como otras compañías, que directamente han bajado la persiana sin dar explicaciones”.

Trabajo en equipo

Realmente, la cola en Enterprise era imponente. No había utilitarios ni coches de medio tamaño a disposición, pero sí que había algunas furgonetas tipo Mercedes Vito, así que muchas personas decidieron trabajar en equipo: “Nosotros somos cuatro de familia y hemos acordado con otras cuatro personas, en total ocho, que vayamos juntos y paguemos a media la furgoneta”, explicaba Martina, odontóloga de Sevilla.

La responsable de la agencia apuntaba a la gente en una lista y cuando se llegaba a ocho o nueve usuarios, les enviaba al otro lado de la estación a recoger su coche. Peor lo tenían los escasos viajeros que tenían destino a Cádiz o Huelva: al ser poquitos, era imposible ubicarlos en grupo, así que su única solución era la espera sin tiempo límite o hacer equipo con los de Sevilla y, después, coger un Media Distancia rumbo a su destino. “Un engorro, pero bueno, no tengo otra alternativa. No me voy a ir andando, aunque a ratos casi sería lo mejor", comentaba con sorna Ernesto, el peluquero gaditano.

Colas ante las oficinas de coches de alquiler en Atocha / Quique Falcón

Alba y Beatriz, estudiantes, tenían que viajar a Sevilla el fatídico domingo por la tarde: «Hemos dormido en casa de un amigo, menuda suerte, porque si no no tenemos ni idea de dónde íbamos a pasar la noche. Los autobuses solo llegan hasta Córdoba. No hay BlaBlaCars y los billetes de avión están a 300 euros. Renfe nos devuelve el billete íntegro, pero no se hace cargo de otros costes», se lamentan. Ernesto apunta que la devolución del billete es secundaria, porque en verdad debería haberse organizado algún operativo especial, fuera en forma de autocares fletados o de alojamientos. «Entendemos que están desbordados, pero no hay tren, ni autobús, ni coche de alquiler, ni nada de nada. La incertidumbre es lo peor. No sé, no se trata de montar el pollo ni de gritar ni de nada por el estilo, porque la situación es dramática, con muchos muertos y heridos y mucho sufrimiento, pero tengo la impresión de que tanto Renfe como Iryo y Adif han pasado bastante de los que nos hemos tenido que quedar en tierra. Y ya no te cuento, chico, lo de las agencias de alquiler de coches: no puede ser este overbooking salvaje, con reservas aceptadas y cobradas que no pueden absorber», lamenta.