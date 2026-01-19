Lluvias y fuertes vientos
Más de 50 litros en Portbou y olas de 4 metros en Begur; la 'llevantada' ya golpea Girona
Se prevén precipitaciones intensas y continuadas que podrían acumular más de 200 litros hasta el martes
Alerta por lluvia y viento en Catalunya, hoy en directo | Última hora de los avisos de Protecció Civil, Meteocat y Aemet
Eva Batlle
Los primeros efectos de la 'llevantada' ya se empiezan a notar en las comarcas de Girona, con fuerte oleaje, viento y lluvia. Las autoridades han activado la alerta por precipitaciones intensas y continuadas que podrían acumular más de 200 litros hasta el martes. De momento, las lluvias más destacadas se han registrado hasta las 10 de la mañana en el Alt Empordà, con más de 50 litros en Portbou y 38 litros en Cabanes. Según el Servicio Meteorológico de Catalunya (MeteoCat), las comarcas más afectadas serán el Alt Empordà, la Garrotxa y la Selva.
Esta llevantada también ha provocado fuerte oleaje en buena parte del Alt y Baix Empordà, con olas que superan los 4 metros. En la boya del Cap de Begur, el pico máximo ha llegado a los 4,68 metros a las ocho de la mañana de este lunes. El temporal marítimo continuará hasta mañana, y Protección Civil recuerda extremar las precauciones: no acercarse a las zonas costeras con olas fuertes y evitar actividades en el mar que puedan poner en peligro la vida. El fuerte oleaje ya motivó que Protección Civil enviara el domingo mensajes de alerta Es-Alert a hasta 19 municipios costeros del Alt y Baix Empordà. Además, el viento ha dejado rachas importantes, como los 70,9 km/h registrados en Portbou, en el collado de Belitres.
Nevadas en el Pirineo
Este lunes también se prevén nevadas significativas en el Ripollès, con acumulaciones de más de 20 cm por encima de los 1.400 metros. Al final del episodio, se podrían acumular hasta medio metro a esta cota, y más de 80 cm en cotas más altas, especialmente nieve húmeda. También se espera nieve en el Montseny. Protección Civil recomienda a la ciudadanía que circule por estas zonas hacerlo con el vehículo equipado con cadenas y llevar el teléfono móvil cargado, manta, agua y otros elementos de emergencia.
Actuaciones y primeros efectos
Los municipios de la comarca están llevando a cabo actuaciones preventivas ante la llevantada. En Blanes, Protección Civil y la Policía Local vigilan miradores, paseos, espigones y salidas de rieras, mientras se cierran accesos peligrosos y se limpian los tramos afectados por el temporal. En concreto, la empresa de limpieza NORA ha estado limpiando mecánica y manualmente los tramos del paseo donde se había depositado arena y agua arrastrada por el mar, y se reubicarán los puestos del mercado semanal del Passeig de Mar en una zona menos expuesta.
En Cadaqués, la riera está cerrada a los vehículos y el mercado se ha trasladado a un aparcamiento menos expuesto. En La Jonquera, se han cerrado preventivamente todos los accesos al río por la previsión de lluvia y posible crecida, con un seguimiento constante por parte de los servicios municipales. Se llama a la ciudadanía a actuar con prudencia y respetar las restricciones. En Figueres, ha caído un árbol en el Parc Bosc y, según ha informado el ayuntamiento, se ha cerrado el acceso hasta nuevo aviso.
En Girona ciudad, el Ayuntamiento alertó el domingo de que, a causa de las precipitaciones, se preveía que el caudal de los ríos continuara aumentando. Por este motivo, se mantuvo cerrado el acceso al cauce del río Ter. Se recordó que la gente no debe acercarse a los ríos y que la Policía hará seguimiento del incremento de los caudales por si fueran necesarias más actuaciones.
