Andrés Pascual, abogado y escritor: "Si crees que no tienes dos minutos para parar es que necesitas cuatro"

Andrés Pascual es el creador del primer posgrado en español sobre bienestar en las organizaciones (Programa Executive Chief Happiness Officer de la UNIR). En 'El poder del entusiasmo' conjuga su propia experiencia y las claves que ha atesorado tras años formando a miles de personas, para ofrecernos un método pionero lleno de historias inspiradoras y herramientas prácticas para potenciar el entusiasmo en nuestra vida personal y profesional. Según el autor, cuando vives con entusiasmo generas una energía que multiplica tu motivación y tus resultados, lo que te permite disfrutar del momento. Haces más y, sobre todo, lo haces mejor.

Su libro se titula 'El poder del entusiasmo'. Yo había oído hablar del poder del amor. ¿Tiene más poder el entusiasmo que el amor?

Creo que estamos hablando de lo mismo, porque el entusiasmo surge desde el momento en que amamos algo, incluidos nosotros mismos.

"Lo que nos roba el entusiasmo o nos lo chupa son los tres vampiros mentales: la queja, el caos interior y el miedo"

Pero, a ver: ¿usted es entusiasta?

Yo caí en la marmita del entusiasmo cuando era pequeño. Igual que Obélix cayó en la de la fuerza. Por eso soy muy propenso a venirme arriba. La buena noticia es que cualquiera, sea como sea, puede entrenarlo. Y las palancas para activarlo son mucho más sencillas de lo que creemos.

¿Así de fácil?

No es fácil, pero sí muy simple. Como todo lo que vale la pena en la vida, nos pide trabajo. Pero son palancas muy saludables, algunas incluso divertidas. Pronto pasamos de tener que hacerlas a querer hacerlas, porque la primera persona que se siente bien con alguien entusiasmado es uno mismo.

¿Qué hay que hacer para ser optimista?

¿Optimista o entusiasta?

¿Cuál es la diferencia?

El optimismo es confiar en que el futuro será mejor que el presente. Y el entusiasmo es exprimir al máximo el presente para labrarte un buen futuro.

"Necesitamos parar un par de minutos cada dos horas porque está científicamente medido que es lo que el cerebro necesita para vaciarse de basura emocional"

Entonces, ¿qué hay que hacer para ser entusiasta?

Propongo, ante todo, ponerse las pilas triple A del entusiasmo. Hay tres pilares sobre los que debemos construir la base para que luego las palancas puedan activar nuestra energía. El primero es la aceptación. El segundo corresponde a la atención. Y el tercero, a la acción. Y una vez que hemos forjado nuestra existencia a partir de estos valores absolutos, ya podemos empezar a accionar palancas para venirnos arriba en cualquier tarea personal, familiar, de pareja o profesional.

¿Eso se puede aprender o se nace con ello?

Todo se puede aprender, el entusiasmo también. Fue mi padre, como profesor mío de filosofía en el instituto, quien me enseñó que la palabra entusiasmo venía del griego. Viene de 'en theos', llevar un dios dentro de ti. No hay nada más poderoso que eso. Y él mismo me enseñó que aquellos griegos de la época clásica ya ponían sobre la mesa formas de potenciarlo. Platón, por ejemplo, decía: «busca el sentido significativo en tu tarea».

"Si te da rabia o envidia alguien motivado, algo pasa dentro de ti que hay que arreglar"

Siempre Platón…

O Epicteto, que decía: «concéntrate en aquello que puedas controlar y no gastes energía en lo que esté fuera de tu alcance». El entusiasmo es una actitud poderosísima para cualquier persona, a cualquier edad, y está al alcance de todos. Para algunas personas será más fácil que para otras, como todo en la vida; todos partimos de estándares diferentes, pero cualquiera puede alcanzar un estado óptimo de entusiasmo con un poco de práctica.

Viendo las noticias del día, ¿hay razones para el entusiasmo?

El mundo nos apaga el entusiasmo. Venimos a este mundo entusiasmados, y es natural, porque el mundo no siempre es perfecto, pero es fascinante. Ahora bien, todas esas cosas que ocurren y que nos golpean desde primera hora de la mañana nos apagan el fuego interior. Pero más que esas agresiones externas, lo que nos roba el entusiasmo o nos lo chupa son los tres vampiros mentales: la queja, el caos interior y el miedo.

"El entusiasta no está de acuerdo con todo lo que le rodea, pero sí lo abraza desde la paz y, a partir de ahí actúa en consecuencia para mejorar"

¿Qué podemos hacer contra esos vampiros? ¿Colgarnos ajos al cuello?

Hay unas estacas que podemos clavar en el corazón de esos vampiros para acabar con ellos para siempre. En el caso de la queja, recomiendo rutinas muy cotidianas y tan sencillas como observar el tono de voz que utilizas cuando te quejas, que no tiene nada que ver con el que imprimes a tus palabras cuando hablas del cumpleaños de tu ahijada.

¿Y contra el caos interior?

El caos interior es esa centrifugadora mental que nos chupa energía dando vueltas y vueltas a cosas pasadas y futuras y nos impide estar concentrados y presentes en el ahora. Para apagarla, la única forma es parar. Necesitamos parar un par de minutos cada dos horas porque está científicamente medido que es lo que el cerebro necesita para vaciarse de basura emocional. En esos dos minutos debemos hacer una meditación informal, como mirar al cielo y buscar formas en las nubes o concentrarte en el pitido del código de barras si estás en la cola del supermercado.

¿Y si no tengo esos dos minutos?

Si crees que no tienes dos minutos es que necesitas cuatro. Y esos cuatro minutos serán el tiempo mejor invertido para reavivar nuestra concentración. Y todo esto nos servirá para perder el miedo, que era el tercer vampiro.

¿Y si para entusiasmarnos recurrimos a ayudas externas como el alcohol, las drogas, etcétera?

Todo lo que sea huir de tu realidad…

No huyes, te entusiasmas.

Se lo diré de otra manera: todos los atajos suelen conducir a callejones sin salida. No digo que sean despreciables en sí mismos, pero si lo que queremos es alcanzar una meta real o un desarrollo personal en condiciones, el camino más corto suele ser el menos apropiado.

¿No pasa que si eres demasiado entusiasta te conviertes en un pesado para la gente?

Quienes dicen “ya está aquí otra vez el motivado” deberían mirárselo, porque si te da rabia o envidia alguien motivado, algo pasa dentro de ti que hay que arreglar. Al final, mostrar entusiasmo a través de la expresión verbal e incluso gestual no es algo excéntrico ni cursi. Es un síntoma de libertad y de sentir que estás haciendo, o que estás, donde debes estar en ese momento. Aprovechando la vida y no perdiendo ni un minuto sin entusiasmarte. Consciente del poder que tiene esa actitud.

Leí hace poco que lo que hace avanzar a la humanidad es la gente descontenta, porque intenta cambiar las cosas. El entusiasta no hace avanzar a la humanidad porque está tan contento que todo le va bien.

¡Qué va! Uno de los polos de la pila AAA es la aceptación, y no porque consideremos que todo el entorno que nos rodea sea de color rosa Barbie, ni porque nos conformemos ni nos resignemos, sino para no gastar energía peleándonos con la realidad. Lo que pasa en la vida es lo que es, y lo que hacemos con ello es lo que somos. El entusiasta no está de acuerdo con todo lo que le rodea, pero sí lo abraza desde la paz y, a partir de ahí, como ser libre que es, actúa en consecuencia para mejorar su situación y la de las personas que le acompañan. Porque entusiasmarse es también una responsabilidad: no solo nos ahorramos sufrimiento a nosotros mismos, sino que se lo ahorramos a quienes caminan con nosotros por la vida.

¿La vida es bella?

La vida es bellísima y no hay entusiasta más potente que Roberto Benigni, el protagonista de la película que subió a recoger el Óscar y dijo a todo el mundo: “quiero subir al firmamento con todos vosotros mientras hacemos el amor”. No se trata de venirnos tan arriba, quizá, pero sí de agarrar esa llama interior que lo cambia todo en todas las parcelas de nuestra vida. O, mejor dicho, que nos eleva a otro nivel en todas las parcelas de nuestra vida.