Accidente tren Córdoba
Adamuz vive su noche más larga tras una tragedia ferroviaria sin precedentes

Los vecinos trasladaron a los primeros heridos en sus coches hasta el centro de salud

Accidente de trenes en Adamuz

Accidente de trenes en Adamuz / Víctor Castro

Rafael Castro

Adamuz
Sin duda, Adamuz vive la noche más larga y complicada en décadas, donde el horror ha tocado de lleno a los vecinos. En el momento en el que conocieron la noticia del accidente entre dos trenes en la línea de alta velocidad, muchos de ellos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para tratar de ayudar.

Antonio Molina, vecino de Adamuz, relató a este periódico el momento en el que se trasladó hasta la zona cero del accidente. Comenta que muchos vecinos llegaron hasta el lugar para evacuar a los heridos, metiéndolos en sus coches para posteriormente llevarlos hasta el centro de salud, desde donde serían trasladados a los diferentes hospitales de la provincia.

La llegada de familiares

Conforme iba avanzando la noche fueron muchos los familiares de quienes iban en los trenes los que se trasladaron hasta la caseta municipal de Adamuz. Con lágrimas en los ojos, llorando y desesperados preguntaban a la entrada por sus familiares. Allí se vivieron momentos de mucha incertidumbre y gran dolor.

En la puerta de la caseta municipal se encontraba la alcaldesa de Montoro, Dolores Amo, quien manifestó este periódico que desde Montoro se han puesto "todos los medios necesarios" para ayudar a los afectados.

La empresa montoreña Autocares Luque dispuso de cuatro vehículos para trasladar a las personas que estaban ilesas hacia los diferentes puntos de destino. Por otro lado, varias empresas de Andújar y Bailén de autocares trasladaron a otros hacia Málaga y a otro grupo hacia Madrid.

Consternación entre vecinos y afectados

La alcaldesa montoreña resaltó que lo vivido "ha sido una auténtica consternación, algo muy duro y difícil de contar". Añadió que desde su Ayuntamiento se activó la alarma a través de Protección Civil y Policía Local, que se personaron en la caseta municipal y en el lugar de los hechos.

Por otro lado, el alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, explicaba que se ha decidido habilitar la caseta municipal de la localidad, ya que tiene calefacción y poco a poco se han ido llevando hasta allí a los afectados que no revestían gravedad o estaban ilesos.

