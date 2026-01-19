Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaEncuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Accidente ferroviario

Accidente de tren en Córdoba: "El impacto fue muy violento y la escena dantesca"

En el polideportivo municipal de Villafranca, con capacidad para hasta 2.000 personas, se atiende a parte de los afectados

Varios de los afectados son atendidos en la caseta municipal de Villafranca.

Varios de los afectados son atendidos en la caseta municipal de Villafranca. / A. J. González

Adrián Ramírez

Villafranca
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En el polideportivo municipal de Villafranca se ha organizado con rapidez una respuesta coordinada entre vecinos y personal de Protección Civil para atender a los afectados por el accidente de trenes en Adamuz. El recinto, con capacidad para hasta 2.000 personas, dispone de más de una docena de camas, mesas y alimentos que ya se están repartiendo entre los afectados, como Marta, que viajaba en el primer vagón del tren de Iryo.

Según relata, “todo cambió de un momento a otro” y, tras unos segundos de shock, vio “cómo todo vibró”. Después logró salir y se encontró con un panorama “desolador”. “Soy médica de emergencias y ya me he enfrentado a situaciones similares. Aun así, es muy duro”, explica mientras coge un bocadillo que le ofrece un vecino. En su caso, ayudó a sacar y liberar a víctimas de los últimos vagones del tren. Aunque no ha sufrido heridas, reconoce que “ahora empiezo a asimilar lo ocurrido”.

Noticias relacionadas y más

Su compañero, Marcos Rondón, viajaba en el sexto vagón y recuerda que el impacto fue “muy violento” y que cayó al suelo. Le costó unos minutos recomponerse, pero cuando logró salir se encontró una escena “dantesca”. Su experiencia le permitió reaccionar con rapidez y comenzar a ayudar a otras personas. “Empezamos a colocar palés para que la gente pudiera bajar y salir lo más rápido posible”, relata aún con evidente nerviosismo. Poco después llegaron los bomberos, que facilitaron las labores de evacuación. “Ha sido todo muy complicado y eso que no hemos visto lo peor”, añade, con la voz entrecortada.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
  2. Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
  3. Una 'llevantada' intensificará las lluvias y nevadas en Catalunya este lunes y martes y dejará acumulaciones de hasta 200 litros
  4. El temporal de lluvia y nieve se reactiva en el nordeste de Catalunya y provoca cerca de 600 llamadas al 112
  5. El Supremo ordena que el violador del taxi de Barcelona ingrese finalmente en prisión
  6. La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
  7. Daniela, denunciante del violador del taxi: 'Durante el día era uno y por la noche otro, como Dr. Jeckyll y Mr. Hyde
  8. ¿Qué es una 'llevantada'? El temporal de levante que llega a partir del lunes a Catalunya

Al menos 39 muertos y más de 100 heridos tras descarrilar en Córdoba dos trenes de alta velocidad

Al menos 39 muertos y más de 100 heridos tras descarrilar en Córdoba dos trenes de alta velocidad

Accidente de tren en Adamuz (Córdoba): qué sabemos y qué no sabemos del descarrilamiento de un Iryo que ha causado 39 muertos

Accidente de tren en Adamuz (Córdoba): qué sabemos y qué no sabemos del descarrilamiento de un Iryo que ha causado 39 muertos

DIRECTO | Continúan las labores de rescate del accidente de tren de Adamuz

DIRECTO | Continúan las labores de rescate del accidente de tren de Adamuz

Medios internacionales recogen en sus portadas el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba

Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba

Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba

Se eleva a 39 la cifra oficial de fallecidos tras el choque de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

DIRECTO | Las primeras investigaciones apuntan a que un Iryo descarriló e invadió otra vía por la que circulaba el otro tren

DIRECTO | Las primeras investigaciones apuntan a que un Iryo descarriló e invadió otra vía por la que circulaba el otro tren

Óscar Puente, en el lugar del accidente ferroviario: "La cifra no es definitiva"

Óscar Puente, en el lugar del accidente ferroviario: "La cifra no es definitiva"