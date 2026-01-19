Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

La academia de los opositores que viajaron en el Alvia arrollado tras examinarse en Madrid: "Mañana salen las notas, sólo querían un futuro"

La gerente del centro relata la angustia que lleva viviendo desde el lunes a las 19:45 horas: "Tenemos a gente que no hemos podido localizar"

Decenas de personas aguardaban en Atocha, este lunes, tras la catástrofe ferroviaria de Córdoba.

Decenas de personas aguardaban en Atocha, este lunes, tras la catástrofe ferroviaria de Córdoba. / CARLOS LUJÁN

Pedro del Corral

Madrid
Raquel tiene la voz entrecortada. Es la gerente de la Academia de Prisiones que ha formado a muchos de los alumnos afectados por la catástrofe ferroviaria de Córdoba. Lleva toda la mañana recibiendo llamadas. Algunos ya están en Huelva. Otros, en cambio, aguardan en los respectivos hospitales a la espera del alta. No se ha despegado de la pantalla desde que, este lunes, a las 19:45 horas, un tren de Iryo descarrilase invadiendo la vía por la que circulaba uno de Renfe. El accidente ya ha dejado 39 víctimas y 152 heridos. "También tenemos a gente que no hemos podido localizar, de la que no sabemos nada. Prefiero no pensarlo, la verdad. Es una situación muy dolorosa", dice a El Periódico de España.

El centro lleva 20 años preparando oposiciones para todas las categorías de este cuerpo en Huelva. La última convocatoria tuvo lugar ayer en la Universidad Complutense de Madrid. Desconoce cuántos alumnos finalmente se presentaron. Lo que sí sabe es que algunos de ellos, en el último instante, no se subieron al Alvia que más tardé fue arrollado. "Lo perdieron. Y se han librado de todo esto", continúa Raquel, que cuenta con sedes repartidas por toda Andalucía.

Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes.

Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba) este lunes. / Guardia Civil / EFE

"Nos ha dado un vuelco al corazón. Veníamos del examen y nos daba igual todo lo demás. Tras conocer la noticia, ha pasado a un segundo plano. Doy gracias a dios que no íbamos en ese tren, ha sido cuestión de una hora", contaron ayer Ana Carmen y Lucía, dos de las estudiantes que tenían previsto coger el siguiente tren al Alvia descarrilado.

Las notas, mañana

La angustia es infinita. No puede imaginar por lo que están pasando. Y, claro, cada vez que suena el teléfono, no puede evitar emocionarse: "Sólo querían un futuro después de estudiar como auténticas bestias. Mañana saldrán las notas. No sé lo que hará la Secretaría de Instituciones Penitenciarias. Supongo que seguirá su camino habitual. Una vez se conozca el corte, sabrán si han entrado o no". Entonces, se tendrán que enfrentar al reconocimiento médico. Una prueba que, según Raquel, de existir alguna lesión, podría jugarles una mala pasada en la oposición.

"Si la tienen, quizá, ya no sean aptos. Habrá que estar pendientes a las valoraciones que hace la Secretaría. Cuando ocurrió lo de la DANA en Valencia, fuimos la única academia que dimos cursos gratuitos durante un año y medio a los afectados. Queremos hacer algo parecido ahora", ha asegurado Raquel. "Somos humanos y debemos ayudarnos. No les vamos a cobrar nada, sólo queremos ayudarles".

