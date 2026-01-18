El Supremo ordena que el violador del taxi de Barcelona ingrese finalmente en prisión

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de cárcel contra Edison Dávalos, el violador del taxi de Barcelona. Así termina el periplo judicial de un vecino del Eixample de 47 años que ha sido denunciado por agredir sexualmente a siete mujeres distintas: cinco turistas a las que recogió en su taxi y dos niñas que convivían con él. Edison entrará en prisión por una condena de abusos sexuales reiterados a una de las dos menores. Por las agresiones a las cinco turistas tan solo ha cumplido poco más de un año prisión en Can Brians y por los abusos a la otra niña, nada: fue absuelto en el juicio.

El fallo del Supremo, desestimando su último recurso, obligará a Edison a regresar a un centro penitenciario de su elección en los próximos días, algo que según su abogado hará sin más dilaciones en cuanto acabe un último trámite que debe resolverse en breve. La pena es de 11 años y 9 meses.

Un agresor en serie

Los Mossos d’Esquadra redactaron en 2017 un informe sobre Edison Dávalos, un vecino de Barcelona que entonces tenía 40 años y que se ganaba la vida conduciendo un taxi por las noches. Los investigadores catalanes habían acumulado hasta cinco denuncias de mujeres –todas ellas turistas muy jóvenes– que habían subido al taxi de Edison y habían terminado siendo agredidas sexualmente por él. El informe policial concluía que Edison era un agresor serial. Por estos cinco delitos, Edison fue condenado a 3 años de prisión y cumplió poco más de uno.

Edison Dávalos deberá ingresar en prisión en los próximos días para cumplir la condena de 11 años y 9 meses

Dos de las cinco turistas, que habían sufrido además las violaciones más graves, retiraron su denuncia porque volvieron a su país y decidieron olvidarse de Barcelona. Edison llegó a acuerdos con las otras tres, que también eligieron pactar para evitar el juicio, y eso le comportó una reducción de la pena. El resultado fue que por agredir a cinco mujeres muy jóvenes a las que había recogido de noche en su taxi, y a las que en lugar de llevar a su hotel condujo a un lugar apartado para agredirlas sexualmente en el asiento trasero aprovechándose de que se encontraban bajo los efectos del alcohol, Edison acabó pagando menos de un año y medio de cárcel.

La noticia

Cuando EL PERIÓDICO hizo público el caso del violador del taxi de Barcelona, dos mujeres emparentadas con Edison, que además habían convivido con él en un domicilio de la calle de Aragó de Barcelona siendo niñas –tenían 10 y 11 años, respectivamente–, se animaron a denunciar que también ellas habían sufrido sus abusos sexuales.

Una de ellas perdió el juicio. Y Edison, que ya había cumplido el año y poco más de encierro por agredir a las cinco turistas, siguió en la calle.

Por agredir a cinco turistas a las que había recogido de noche, Edison estuvo un año y medio entre rejas

La otra denunciante ganó el juicio en julio de 2024. Pero Edison también siguió en la calle porque la justicia consideró que no debían tenerse en cuenta sus antecedentes –Edison abusó de las niñas antes que de las turistas– y resolvió que siguiera en libertad hasta que se resolviera el último recurso. El Supremo lo ha desestimado ahora y, un año y medio después de ser condenado, el violador del taxi finalmente será encerrado por una pena importante, de 11 años de prisión.

El Supremo

El fallo del Supremo ratifica lo que ya había concluido antes la sentencia de la Audiencia de Barcelona en julio de 2024: que Edison violó de forma reiterada a su sobrina, con quien compartió vivienda en la calle de Aragó del Eixample durante más de un año, entre 2013 y 2014, cuando la menor tenía entre 9 y 10 años.

La justicia considera probado que Edison se masturbaba frente a la menor, le obligaba a hacerle tocamientos, la acosaba mientras dormía y que incluso llegó a agredirle con penetración. Estos abusos han dejado numerosas secuelas psicológicas en la víctima, que ya es mayor de edad.

Rol de poder

Los jueces concluyen que Edison pudo hacer cuanto quiso con su sobrina porque residían en el mismo domicilio, era casi 30 años mayor que ella y ejercía un rol de poder sobre la menor dada su relación de parentesco.

La sentencia da veracidad al relato de la víctima de Edison Dávalos que ya había explicado a algún adulto lo que sufría mientras sucedía pero no fue creída. Sin embargo, cuando EL PERIÓDICO publicó que Edison está considerado un agresor sexual en serie por los Mossos d’Esquadra tras agredir sexualmente a cinco turistas jóvenes entre 2016 y 2017, la sobrina, que hasta entonces había permanecido callada por miedo a ser tachada de mentirosa por segunda vez, se animó a contarlo de nuevo en casa. Entonces sí la creyeron.

Edison fue también denunciado por otra menor de la misma edad que la sobrina y que también convivía con el agresor sexual en la residencia de la calle de Aragó. Pero esta segunda denuncia terminó en un juicio en el que Edison resultó absuelto. En total, siete mujeres han denunciado a Edison.