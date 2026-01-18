El tren de Iryo chocó contra dos vagones de Renfe: "El impacto ha sido terrible", explica Óscar Puente

El choque de un tren de alta velocidad de Iryo y otro de Renfe ha provocado un grave accidente en el municipio de Adamuz, en Córdoba. El impacto entre ambos convoyes ha sido "terrible", según ha informado el ministro de Transportes, Óscar Puente, a través de una publicación en X.

El accidente se habría provocado cuando los últimos vagones del tren Iryo invadieron la vía contraria, por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe con destino a Huelva. Tras el impacto, las "dos primeras unidades del tren de Renfe salieron despedidas", ha informado Puente.

"La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo", relata la publicación del ministro.

“El objetivo prioritario ahora es auxiliar a las víctimas”, ha ñadido Puente, al tiempo que ha asegurado que todavía no se puede confirmar el número de víctimas.