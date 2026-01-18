Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ACCIDENTE

Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva todo el lunes

Ante el siniestro en Adamuz, el 061 ha desplegado un amplio dispositivo sanitario, y la Junta de Andalucía ha activado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias

Decenas de personas haciendo cola en las oficinas de Renfe. / EP

Alba Fernández

Madrid
A última hora de la tarde del domingo ha tenido lugar el descarrilamiento de dos trenes en la localidad de Adamuz, en Córdoba, tras invadir el tren LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha la vía contigua por la que circulaba otro convoy, que también ha descarrilado, el LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, operados por Iryo y Renfe, respectivamente.

El servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha tenido que ser suspendido y todos los convoyes que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen. Los viajeros que tenían programados viajes hacia o desde Andalucía se han visto afectados por esta medida y muchos otros han tenido que buscar alternativas de transporte.

Desde Adif han confirmado que la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero. Por el contrario, los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano sí prestan servicio con normalidad.

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

