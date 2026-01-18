ACCIDENTE
Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva todo el lunes
Ante el siniestro en Adamuz, el 061 ha desplegado un amplio dispositivo sanitario, y la Junta de Andalucía ha activado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias
A última hora de la tarde del domingo ha tenido lugar el descarrilamiento de dos trenes en la localidad de Adamuz, en Córdoba, tras invadir el tren LD AV Iryo 6189 Málaga-Pta de Atocha la vía contigua por la que circulaba otro convoy, que también ha descarrilado, el LD AV 2384 Pta. de Atocha-Huelva, operados por Iryo y Renfe, respectivamente.
El servicio de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha tenido que ser suspendido y todos los convoyes que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen. Los viajeros que tenían programados viajes hacia o desde Andalucía se han visto afectados por esta medida y muchos otros han tenido que buscar alternativas de transporte.
Desde Adif han confirmado que la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero. Por el contrario, los servicios comerciales entre Madrid, Toledo, Ciudad Real y Puertollano sí prestan servicio con normalidad.
Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.
- Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
- Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
- Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
- Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
- El hospital de Can Ruti estrena seis quirófanos que lo sitúan como referente de cirugía de alta complejidad en Europa
- La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y fuertes lluvias en Tarragona, con puntos rozando los 100 litros
- Una 'llevantada' intesificará las lluvias y nevadas en Catalunya este lunes y martes y dejará acumulaciones de hasta 200 litros
- Descubierta la maquinaria molecular que mantiene las células en marcha: se abre una nueva vía para tratar enfermedades raras