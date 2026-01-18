Suecia: el país "libre de humos del tabaco", tiene truco

En la lucha mundial contra el tabaquismo, que persigue erradicarlo del planeta o reducirlo a su mínima expresión, Suecia se ha destacado en los últimos años como un caso excepcional. En 2023, el país escandinavo fue el primero en ser declarado "libre de humos", categoría que la Organización Mundial de la Salud otorga a aquellos estados que hayan logrado reducir su porcentaje de fumadores por debajo del 5% de la población. Desde entonces, su experiencia se ha convertido en materia de estudio para las entidades sanitarias de todo el mundo, interesadas en descubrir el secreto de su modelo de lucha contra el tabaquismo para aprender de él y tratar de replicarlo.

De entrada, Suecia es uno de los países que se tomaron antes en serio este problema de salud pública. Su recorrido histórico le avala: en 1993 se convirtió en uno de los primeros estados que prohibían fumar en los lugares de trabajo, medida que España tardaría 12 años en implantar. En 2005, mientras en nuestro país se aprobaba la primera ley antitabaco, en Suecia se declaraban "zonas libres de humo" las paradas de los autobuses y todos los espacios cerrados de la hostelería. En 2019, el país escandinavo iba más allá y se convertía en el primero de la Unión Europea en prohibir fumar en terrazas de bares y restaurantes, aunque estuvieran al aire libre.

En estos años, el empeño de las autoridades sanitarias suecas por ponérselo cada vez más difícil a quienes querían encender un pitillo, ha venido acompañado de continuas campañas de concienciación pública y de importantes subidas de impuestos a las cajetillas, que fueron obligadas a utilizar empaquetados genéricos, lo que ha acabado animando a miles de suecos adictos al cigarrillo tradicional a abandonar su hábito. Si en 2008 representaban el 15% de los habitantes del país, catorce años más tarde eran los primeros en cruzar la meta que la UE se ha marcado para 2040: que el porcentaje de fumadores no supere el 5% la población.

Fórmulas alternativas

Muchos de los que apartaron el humo de sus vidas dejaron el tabaco para siempre y otros se pasaron a otras fórmulas alternativas, a priori menos nocivas para la salud, como el cigarro electrónico y el consumo oral de tabaco. Y es aquí donde radica una de las particularidades del caso sueco. En el país escandinavo existe la costumbre de chupar bolsitas transpirables de tabaco, llamadas 'snus', que se colocan en el interior de la boca, sobre la encía, permitiendo que la nicotina y el resto de estimulantes de esta planta pasen al torrente sanguíneo a través de la saliva.

Snus suecos, con tabaco y nicotina. / EPC

Esta tradición ha prosperado en los últimos años en Suecia a medida que se reducía el número de fumadores y hoy ya la practica el 20% de los adultos. Esto anima a las autoridades sanitarias suecas a afirmar que los 'snus' constituyen una fórmula eficaz para apartar a los fumadores de los cigarros de combustión, responsables de los principales daños que causa el tabaco, aunque sigan consumiendo esta sustancia por vía oral.

No opinan así los responsables sanitarios de la UE, que mantienen prohibida la comercialización de 'snus' en el resto del continente -aunque sí se permiten las bolsitas de nicotina sintética para chupar, llamadas 'nicotine pouché' o 'snus blancos', de venta en estancos-, ni la mayoría de la comunidad médica implicada en el combate al tabaquismo, que alerta de los daños colaterales de este producto.

"Al final, estamos creando adictos a la nicotina, que aunque ya no se fume, sigue siendo perjudicial para la salud", advierte Noa Rey, presidenta del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que opina que las cifras de Suecia son "engañosas", al no incluir entre los "enganchados al tabaco" a los que lo toman por vía oral o lo fuman en cigarrillos electrónicos.

Dudas

El gobierno sueco se revuelve contra las dudas a su modelo y presume de ser uno de los países con menor índice de cáncer de pulmón, laringe y boca, dolencias relacionadas con el hábito de fumar. Este detalle lo subrayan los profesionales de la medicina que sí apoyan la fórmula escandinava. "Me paso el día operando tumores y la mayoría tienen que ver con el humo del tabaco, pero no conozco a nadie que haya muerto por nicotinosis", señala Fernando Fernández Bueno, cirujano oncológico del hospital Gómez Ulla y presidente de la Plataforma para la Reducción del Daño por Tabaquismo, partidaria de ofrecer a los fumadores "alternativas menos dañinas que los cigarros tradicionales" para tratar su adicción. "Igual que la metadona ayudó a muchos adictos a la heroína a tratar su problema", apunta el doctor.

De momento, el anteproyecto de ley antitabaco aprobado por el Gobierno de España en septiembre, y pendiente de convalidación por el Congreso, solo copia del modelo sueco las medidas restrictivas, ampliando la lista de espacios en los que no será posible fumar, pero no su apuesta por las fórmulas menos perjudiciales de consumir tabaco, sin que esta solución haya acallado el debate. "El éxito de Suecia han sido sus medidas de control", sostiene Rey. "Si seguimos confundiendo tabaco y nicotina, no arreglaremos este problema", apostilla Fernández Bueno.