Así son los 'vacaburras', el superjabalí que ronda por los montes asturianos y que puede llegar a pesar más de 150 kilos

No es un jabalí normal. Es un superjabalí que puede llegar a pesar hasta 200 kilos de peso. Así son los "vacaburras" que rondan por los montes asturianos, debido al aumento de la población de la especie en los últimos años. Son, como explica el biólogo Carlos Nores, uno de los mayores expertos en suidos de España, jabalíes "matusalenes", machos y viejos, que "se las saben todas" y que han conseguido sobrevivir a los disparos de los cazadores.

El término "vakamulo" fue acuñado por el jefe de la cuadrilla Monteros Ribeira Sacra, Senén Ramos, porque los cazadores de otras regiones comparaban a esos jabalíes con vacas o mulos, debido a su enorme tamaño. El pasado 25 de diciembre, una cuadrilla abatió en La Coruña un ejemplar de 149 kilos en Abegondo.

En Asturias, donde se conocen más como "vacaburras", se cazó el pasado 3 de enero uno de los mayores jabalíes de los que hay registros: 151,3 kilos. Fue en el coto de Sierra Pulide, en Pravia. Los cazadores tuvieron dificultades para arrastrarlo y aún más para subirlo al remolque del coche. Pese a su descomunal tamaño, el suido tenía los colmillos diminutos y desgastados, lo cual pone de manifiesto que era un individuo viejo.

Se elevan a trece los jabalíes infectados por peste porcina africana / Agencias

Asturias tiene 50.000 jabalíes

Según detalla Carlos Nores, investigador del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), la población de jabalíes ronda en Asturias los 50.000 ejemplares. Son ya tantos como habitantes tiene Siero. Cada temporada se cazan unos 13.000. En la pasada fueron 12.700, lo cual quiere decir que uno de cada cuatro jabalíes muere. Y aproximadamente el 3% de los suidos abatidos superan los 100 kilos de peso. "Se cazan pocos jabalíes grandes, porque tienen que ser machos y viejos. Aun así estamos hablando de unos 1.500 ejemplares al año", puntualiza.

El peso estándar de un jabalí es de 60 kilos y la esperanza de vida "apenas supera los 4 años", según Nores. No obstante, la especie puede vivir hasta los 10 o 12 años. Es el caso de los "vacaburras", "ejemplares excepcionales", que a medida que la población siga creciendo será más frecuente verlos.

Se multiplicaron por diez en los últimos veinte años

Según los expertos, los jabalíes se han multiplicado por diez en los últimos veinte años y su número en España ya supera los dos millones. La única alternativa para frenar esta "plaga", coinciden los biólogos, es la caza con arco.