EL PERIÓDICO consolida su proyecto digital en Catalunya y en España

EL PERIÓDICO se ha convertido en el medio de comunicación líder de audiencia digital en Catalunya y se ha situado octavo de las cabeceras de información general en el conjunto de España. El diario editado por Prensa Ibérica culminó un crecimiento sostenido durante todo año en los datos del pasado diciembre, según el ranking de marcas elaborado por GfK DAM, medidor oficial del consumo de internet en España designado por la industria digital.

Así, EL PERIÓDICO sumó el mes pasado 3.162.156 usuarios únicos en Catalunya, un 10,4% más que en noviembre. Le siguen El Mundo (3.075.928), El Español (3.073.041) y El País (2.866.331). Cierra el top-5 La Vanguardia, con 2.655.938 usuarios.

En el conjunto de España, el diario de Prensa Ibérica incrementó su audiencia el 21,7% (el mayor crecimiento entre la prensa generalista), hasta alcanzar los 14.823.264 usuarios únicos. Esta cifra sitúa a EL PERIÓDICO como el octavo medio de información general más leído, por delante de cabeceras como La Razón, elDiario.es y La Vanguardia, a la que aventaja en más de dos millones de lectores.

Actualidad y apuestas propias

Entre las informaciones más leídas por los seguidores del diario destacan temas de actualidad como la investigación del brote de peste porcina africana declarado en Catalunya, la causa judicial contra el fiscal general del Estado y la Lotería de Navidad, además de apuestas propias como la entrevista con el ministro de Transportes Óscar Puente y un estudio que identifica la mala alimentación y el estrés por el dinero como los principales factores de aceleración del envejecimiento.

El fuerte crecimiento del diario de Prensa Ibérica en diciembre vino impulsado también porque su periodismo riguroso, fácil de leer y atento a los intereses de los lectores llevó a buscadores y redes sociales a mostrar sus contenidos a más usuarios. Además, EL PERIÓDICO amplió su oferta digital con la incorporación de los portales especializados Expertoanimal.com, Recetasgratis.net y Ecologíaverde.com, para complementar la oferta informativa de Elperiodico.com.

Récord de audiencia de EL PERIÓDICO

La audiencia del pasado diciembre supone la cifra más alta del diario tanto en España como en Catalunya en los últimos años, desde que GfK es el medidor oficial y es el resultado de la apuesta que ha hecho Prensa Ibérica desde que adquirió la cabecera en 2019. EL PERIÓDICO fue el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha hace más de 30 años, el 7 de noviembre de 1994. También fue pionero en publicarse en castellano y catalán, con una doble edición que estrenó el 28 de octubre de 1997.

Prensa Ibérica, líder de la información regional y local en España, cuenta actualmente en el conjunto de España con 26 periódicos impresos y digitales, además de casi un centenar de Crónicas locales, y diversas revistas. En diciembre, los medios de Prensa Ibérica fueron líderes en Asturias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Catalunya, Canarias y Extremadura y pugna por el liderazgo en el resto de los territorios en los que actúa: Galicia, Baleares y Murcia. EL PERIÓDICO, Sport, La Nueva España, Faro de Vigo, Levante-EMV, Información y La Provincia son lar marcas principales del grupo.

Ránking de audiencia digital en España

Usuarios únicos mensuales en diciembre de 2025 (Fuente: GfK DAM)

El Mundo: 19.659.180

El Español: 18.693.535

El País : 18.550.195

Abc: 16.836.652

20 Minutos: 15.754.569

El Confidencial: 15.173.161

The Huffington Post: 14.962.780

EL PERIÓDICO: 14.823.264

OKdiario: 14.429.151

ElEconomista: 14.215.604

La Razón: 13.677.091

Infobae: 13.345.828

ElDiario.es: 13.030.463

La Vanguardia: 12.542.590

El Debate: 8.652.988

Ránking de audiencia digital en Catalunya

Usuarios únicos mensuales en diciembre de 2025 (Fuente: GfK DAM)