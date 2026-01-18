Muere a los 80 años el sacerdote y teólogo Ramon Prat

El sacerdote y teólogo leridano Ramon Prat ha muerto la madrugada de este domingo a los 80 años a causa de un cáncer que padecía desde hacía tiempo. Fue fundador del Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida (IREL), entidad que dirigió durante 25 años, y profesor de la Facultat de Teologia de Catalunya. También fue nombrado vicario general de la diócesis por el obispo Joan Piris y ejerció como administrador diocesano durante unos meses hasta la llegada de monseñor Salvador Giménez.

Mossèn Ramon Prat Pons nació en Lleida en 1945, donde fue ordenado sacerdote en 1969 por monseñor Ramon Malla. Realizó sus estudios eclesiásticos en el Seminari de Lleida (1961-67), pasando a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma (1967-69), donde se licenció en Teología. En 1974 obtuvo el título de Doctor en Teología en la Facultat de Teologia de Barcelona, donde ya en 1975 fue nombrado profesor y de la que fue profesor Ordinario desde 2010 hasta 2017. En 1978 fue nombrado por un sexenio Rector del Equip Responsable del Seminari (preparación al Diaconado y al Presbiterado).

Autor de libros

En 1992 fue nombrado Director del Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida, cargo que renovó durante cinco quinquenios hasta 2017. En esta vertiente es autor de varias decenas de libros y de infinidad de artículos. Fue rector en la parroquia de Sant Pere de Fraga (1969-77), para pasar a formar parte del equipo sacerdotal de la parroquia de Sant Joan de Lleida (1977-78). En 1986 fue nombrado rector de Sant Jaume, cargo que mantuvo hasta 1995. En 2007 fue adscrito a la parroquia de Santa Maria Magdalena de Lleida, donde, en 2012, fue nombrado rector in solidum de la unidad pastoral constituida por las parroquias de la Mare de Déu del Pilar y Santa Maria Magdalena de Lleida.

Su dedicación pastoral tuvo una vertiente muy importante dedicada a los grupos de jóvenes, universitarios y otros. Entre 1977 y 1992 fue Coordinador diocesano del Moviment Juvenil per a l'Evangelització, siendo pionero en la introducción del MUEC en la diócesis. Entre 1982 y 2009 fue Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria. También fue consiliario de la Delegació Diocesana de Pastoral Juvenil (1992-2009) y consiliario de la Delegació Diocesana d’Apostolat Seglar (2007-09).

De 2012 a 2016 fue Director del Secretariat per al Diaconat Permanent de la diócesis de Lleida, así como Vicario General de la Diócesis y moderador de la Curia entre 2009 y 2016 y miembro nato de todos los órganos consultivos inherentes, además de Canónigo de la Catedral.

En 2006 fue nombrado Consejero de Càritas Espanyola por designación de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y, entre 2010 y 2014, Consejero de designación episcopal en Càritas Espanyola. En 2016, con motivo del Año Jubilar de la Misericordia, el Santo Padre lo nombró Misionero de la Misericordia.