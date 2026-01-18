Los Mossos alertan que el narcotráfico en Girona usa empresas legales y corrompe policías

Los Mossos d'Esquadra de la demarcación de Girona advierten que las mafias vinculadas al narcotráfico involucran cada vez más empresas. El jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) de esta Región Policial, Carles Martínez, explica que la "huella criminal" de las bandas establecidas llega a empresas que funcionan de manera "normal", pero que terminan operando con estas organizaciones por las grandes cantidades de dinero que manejan. "Si hay tantas empresas legales que viven de la marihuana, significa que ya les conviene que haya marihuana", subraya en declaraciones a la ACN.

El jefe de la DIC en Girona, sin embargo, señala que la "capacidad corruptora" de la droga también afecta a la policía y a otros sectores públicos. "Esto es mucho más grave", dice.

El establecimiento de bandas criminales en la demarcación de Girona ha crecido en los últimos años. Gran parte de estas organizaciones están dedicadas al narcotráfico y llevan asociadas otras actividades delictivas, como actos violentos entre las mismas bandas, los conocidos como narcoasaltos. Este aspecto preocupa a los Mossos, pero también el hecho de que empresas legales que operan de manera absolutamente normal en el día a día se vean atraídas "por el dinero fácil" y trabajen para estos grupos criminales.

"Evidentemente, nos preocupan los actos violentos, pero vamos un poco más allá. Estas bandas generan una huella criminal en el territorio. Alrededor de la marihuana hay muchas empresas legales que viven de la marihuana", explica el jefe de la DIC de la Región Policial de Girona, Carles Martínez.

Además, uno de los problemas de estas organizaciones es que "diversifican los delitos". Martínez explica que muchas trabajan inicialmente en la producción y distribución de marihuana, pero que "una vez tienen montada la infraestructura" pueden dedicarse a otras actividades delictivas, como el tráfico de armas o de personas. "Nosotros, cuando empezamos a investigar sea lo que sea, llegamos hasta donde llegamos y en muchas ocasiones acabamos llegando a puntos que ni nos podemos imaginar", señala.

El jefe de la DIC de la Región Policial de Girona relata que la manera de operar de estas bandas de narcotráfico de marihuana es sencilla. Lo que hacen es contactar con pequeños cultivadores de toda la demarcación y agrupan varias plantaciones. Una vez han recogido la droga de diversos cultivos, entra en funcionamiento la logística para transportarla, especialmente al norte de Europa, donde se vende más cara.

Esto hace que, cuando los Mossos realizan una entrada y registro en una plantación determinada, muchas veces solo encuentren a la persona que la está vigilando, el llamado "jardinero", pero no hallen a ningún responsable de la organización criminal.

La capacidad corruptora de la droga

Uno de los aspectos "más graves" del narcotráfico es, sin embargo, "la gran capacidad corruptora" que tiene, no solo en empresas legales, sino también en instituciones como la propia policía. "Hace tiempo que detectamos esta capacidad corruptora en cuerpos policiales. Hay agentes vinculados y atraídos por el dinero, pero también muchos otros sectores públicos afectados y esto es muy grave, porque puede afectar al funcionamiento normal de los organismos", señala el jefe de la DIC en Girona.

A modo de ejemplo, cuatro mossos de la comisaría de Santa Coloma de Farners fueron condenados a penas entre nueve y diez años de prisión por desviar la droga que ellos mismos requisaban y volver a introducirla en el mercado.

Presentes en la demarcación

La realidad es que los Mossos d’Esquadra reconocen que hay "un problema" por el aumento de bandas criminales que se han establecido en las comarcas gerundenses en los últimos años. Martínez señala que han detectado el asentamiento de estos grupos en la demarcación y relata que son organizaciones de distintos lugares que ven la región como un buen enclave geográfico para llevar a cabo sus negocios.

"Debemos tener en cuenta que Girona está cerca de la frontera, estamos al lado de Francia, tenemos mucho turismo y se puede pasar desapercibido, hay muchas vías rápidas. En definitiva, nosotros tenemos un problema", concluye el subinspector.