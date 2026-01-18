La Marató de Donants de Sang supera las 10.000 donaciones pero llama a motivar a los más jóvenes

La Marató de Donants de Sang de 2026 ha alcanzado 10.236 donaciones de sangre, plasma y plaquetas entre el 8 y el 17 de enero, y ha conseguido así superar el reto de las 10.000 que se había marcado. Aun así, no ha logrado acabar de entusiasmar a los donantes más jóvenes, han señalado desde el Banc de Sang i Teixits. Este año, 10.185 personas han donado sangre o plasma y hay que sumar 51 de plaquetas. La cifra se sitúa ligeramente por debajo de la del año pasado, cuando se alcanzaron las 10.343 donaciones. Del total de donaciones de sangre y plasma, 6.222 fueron en Barcelona, 2.220 en Tarragona, 1.091 en Girona y 652 en Lleida. Durante las fechas navideñas, las reservas han bajado más de un 20%.

El 30% de los donantes que han acudido a alguna de las 102 campañas localizadas en todo el territorio o a uno de los 12 hospitales con sede fija de donación tienen entre 55 y 65 años. Es el grupo más numeroso de donantes, seguido de quienes tienen entre 45 y 55 años. De hecho, entre los 45 y los 65 años se sitúan más de la mitad de las personas que donan. El reto del Banc de Sang i Teixits es rebajar esta media de edad y conseguir que donantes más jóvenes incorporen la donación como un hábito de vida habitual.

Más donantes nuevos

Por otro lado, cada año dejan de donar sangre unas 35.000 personas, ya sea porque cumplen 70 años o porque alguna enfermedad les impide continuar. Por ello, se necesitan nuevos donantes. De los donantes de la Marató, un 8,3% se estrenan y han donado por primera vez, un porcentaje que se sitúa por debajo del 10% que suele ser el habitual el resto del año. Son un total de 844 nuevos donantes. El Banco ha destacado que, de estos nuevos donantes, el 55% tiene entre 18 y 34 años.

A pesar de alcanzar el reto, el Banc de Sang i Teixits ha señalado que es necesario mantener estas donaciones, ya que cada día se necesitan 1.000 para asegurar las necesidades de los enfermos y conseguir tener reservas para ocho días. De forma general, puede donar sangre cualquier persona que tenga buena salud, entre 18 y 70 años, pese 50 kilos o más y, en caso de ser mujer, no esté embarazada.