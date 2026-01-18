¿Existe el 'Blue Monday'? Los psicólogos analizan la fórmula detrás del día más triste del año

Desde hace años, el tercer lunes de enero se llena de un aura pesada a causa de ser el ya conocido como 'el día más triste del año', el 'Blue Monday'. Numerosos medios reportaron que un psicólogo, Cliff Arnall, había creado una fórmula para determinar cuándo era el día más triste. Sin embargo, poco después se supo que todo ello no formaba parte de un estudio científico, sino que se trataba de una campaña de publicidad para promocionar una agencia de viajes.

Según los especialistas, el que era 'el día más triste del año' abarcaba demasiadas variables individuales como para hacer una generalización y podía estar relacionado con algo mucho más sencillo que una compleja fórmula matemática: la depresión postvacacional. No obstante, esto no ha impedido que la población se identificara con el término de 'Blue Monday' y buscaran, durante los días previos, trucos y remedios para sobrellevarlo de la mejor manera posible. 'Blue Monday' no existe, y así ha sido refutado por el mismo Clif Arnall, pero de alguna forma ha encontrado el hueco para prevalecer en nuestra sociedad.

¿Por qué el 'Blue Monday' es el día más triste del año?

Para probar que el 'Blue Monday' era el día más triste del año, Arnall planteaba una fórmula: 1/8W+(D-d) 3/8xTQ MxNA. En ella, la W sería el tiempo meteorológico, la D, las deudas, la otra D, el dinero cobrado en enero, la T, el tiempo transcurrido desde el final de la Navidad, Q, el tiempo desde el último intento fallido de abandonar un mal hábito, M, la motivación y NA, la necesidad "de pasar a la acción". En un principio, la fórmula parecía lógica, pero al desglosarla paso por paso se descubrió que las variables -como el tiempo meteorológico- podían variar según la región. Además, según especialistas, el denominado como 'Blue Monday' contaba con demasiados puntos individuales como para hacer una generalización.

La meteorología, las deudas, o el tiempo que pasa desde la Navidad trataban de mostrar que el tercer lunes de enero era el día más triste del año para incitar a las compras online, en especial, de los viajes de cara al verano. Si bien podemos experimentar una pesadez en enero por factores como el fin de las vacaciones, el incumplimiento de propósitos o la disminución de las horas de luz solar, ello no puede relacionarse del todo con un fenómeno general.

Depende de la interpretación de cada persona, el tercer lunes de enero tendrá un significado u otro. Mientras que para ti puede ser el día más triste del año, en otras personas esta fecha no influye en lo más mínimo. Las diversas circunstancias de enero por separado -las condiciones meteorológicas, la vuelta al trabajo, el fin de la Navidad- sí pueden provocar tristeza o desánimo, y así lo han señalado varios estudios científicos, pero no hay ninguna evidencia de que todos los factores combinados entren en un marco sociocultural que de cabida a la definición de 'Blue Monday' como tal.