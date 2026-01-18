Al menos dos muertos y varios heridos tras descarrilar dos trenes en Córdoba

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que dos trenes han descarrilado este domingo en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

Según Adif, un tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid ha descarrilado en primer lugar, ha invadido la vía contigua, lo que ha causado a su vez que otro tren de la línea Madrid-Huelva se saliese de los raíles.

El accidente, en el que han muerto al menos dos personas, ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.

Además, a causa del choque se ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.