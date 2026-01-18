Accidente
Al menos dos muertos y varios heridos tras descarrilar dos trenes en Córdoba
Un tren que hacía el trayecto Málaga-Madrid se ha salido de las vías en primer lugar y ha causado a su vez el accidente de otro de la línea Madrid-Huelva
El accidente ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
Antonio Muñoz
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado de que dos trenes han descarrilado este domingo en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba.
Según Adif, un tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid ha descarrilado en primer lugar, ha invadido la vía contigua, lo que ha causado a su vez que otro tren de la línea Madrid-Huelva se saliese de los raíles.
El accidente, en el que han muerto al menos dos personas, ha obligado a movilizar servicios de emergencias hasta el lugar de la incidencia.
Además, a causa del choque se ha suspendido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.
