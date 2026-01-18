Entrevista
Daniela, denunciante del violador del taxi: "Durante el día era uno y por la noche otro, como Dr. Jeckyll y Mr. Hyde"
La joven, que de niña vivía en casa de Edison Dávalos, denunció que este la agredió pero perdió el juicio. Ahora habla por primera vez con EL PERIÓDICO
El Supremo ordena que el violador del taxi de Barcelona ingrese finalmente en prisión
Edison Dávalos, el violador del taxi de Barcelona, ha sido denunciado por siete mujeres distintas. Cinco son jóvenes turistas que se subieron en su taxi y fueron agredidas sexualmente por Edison. Las cinco relataron que, en lugar de llevarlas al hotel, Edison condujo su taxi a lugares apartados y en el asiento trasero de su vehículo las atacó aprovechando que se encontraban bajo los efectos del alcohol. Las otras dos denunciantes son dos primas que, siendo niñas, convivieron con Edison en un domicilio de la calle Aragó. Edison entrará próximamente en prisión por abusar reiteradamente de una de ellas mientras compartieron techo. Pero la otra niña, que había denunciado exactamente lo mismo, perdió el juicio. Esta última víctima, que ahora ya es mayor de edad, se llama Daniela y ha querido hablar por primera vez.
Ahora que se ha demostrado que sí que abusó de tu prima… ¿ha reconocido en privado que también abusó de ti o se agarra a su absolución?
Él sigue manteniendo ante toda la familia que a mí no me hizo nada.
¿Quién es Edison D.D.E.?
Para mí era mi primo, el que me llevaba a la iglesia, y al parque. Cuando era pequeña me tenía muy confundida. A medida que fui creciendo, fui más consciente de la situación. Yo tenía 11 años y el treinta y pico casi 40. Durante el día era uno y por la noche [cuando ocurrieron los abusos] era otro completamente distinto. Como Dr. Jeckyll y Mr. Hyde.
"Para mí Edison era mi primo, el que me llevaba a la iglesia, y al parque. Cuando era pequeña me tenía muy confundida"
Una doble vida con la que os engañaba a todos…
En esa época mi madre y mis hermanos estábamos en una situación compleja. Tuvimos que mudarnos de urgencia de donde vivíamos. No teníamos donde vivir. Él nos brindó una ayuda que fue su hogar, y se lo agradecimos mucho. Pero se aprovechó de nuestra vulnerabilidad, eso fue lo más miserable.
¿Qué sentiste cuando se publicó que Edison había agredido a cinco mujeres a las que había recogido en su taxi?
Yo estaba en mi casa, viendo la tele. Fue un gran impacto. Ya tenía 19 años. Y en la tele solo daban las iniciales y lo reconocí. Lo hablé con mi prima. Y ahí fue cuando las dos nos animamos a denunciarlo. Ya nos sentíamos más preparadas.
"Cuando denuncié y lo absolvieron me volví a sentir esa niña que estaba desprotegida"
La denuncia de tu prima ha terminado en condena pero la tuya en nada…
Me siento muy decepcionada con la justicia. Y triste. Cuando lo absolvieron me volví a sentir esa niña que estaba desprotegida.
¿Por ese motivo te marchaste de España?
Yo ya estaba residiendo lejos cuando salió la sentencia que lo absolvía, tenía 24 años. Decidí no volver. Además él estaba suelto. Me dio pena, al fin y al cabo yo me he criado en Barcelona.
"Diría a otras niñas que no tengan miedo de hablar. No se puede permitir que esto siga pasando"
¿Vas a volver ahora que estará entre rejas?
Ahora no. Estoy establecida, con mi trabajo, con todo, construyendo una nueva historia, una nueva vida. Pero en un futuro, sí. Tengo ganas de regresar.
¿Qué les dirías a menores que ahora estén pasando por una situación como la tuya: qué denuncien o que se olviden de la justicia?
Que no tengan miedo de hablar. Van a haber muchos prejuicios, mucha gente que no te va a creer. Pero que hay que sacar la valentía para denunciarlo. No se puede permitir que esto siga pasando. Es muy importante que se eduque a los niños para prevenir este tipo de situaciones, que puedan identificar lo que está pasando.
