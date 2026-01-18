Una cincuentena de carruajes mantienen viva la tradición de la 'Encamisada' de Falset

Medio centenar de carruajes y caballerías engalanadas han recorrido las calles de Falset en la Encamisada, una festividad con la que los vecinos rememoran sus orígenes y refuerzan el sentimiento de pertenencia. La fiesta es en honor a San Antonio, pero también recuerda la victoria del pueblo contra las tropas enemigas. “Falset tuvo un asedio y los falsetanos se vistieron con camisa blanca para diferenciarse de las tropas borbónicas. Entonces, ganaron y dieron las gracias al santo…”, apunta Anton Vidal, presidente del Centre d’Estudis Falsetans. Entre los participantes es fácil encontrar criaturas de menos de un año encima de carros, una tradición que pasa de padres a hijos y que cumple quince años como fiesta de interés nacional.

La capital del Priorat se ha engalanado para celebrar una nueva edición de la Encamisada, que ha sacado a la calle a una cincuentena de carruajes adornados con motivos florales y a vecinos con la vestimenta catalana tradicional. Familias enteras se implican en una festividad que suma siglos de historia y que fue declarada de interés nacional en 2011. Según la organización, la festividad conlleva la participación directa e indirecta de un millar de personas. Desde hace años, el número de carros, carruajes y caballerías se ha mantenido en medio centenar. Uno de los puntos más multitudinarios es el último tramo, en la plaza de la Quartera, donde los portadores demuestran sus habilidades en la última subida y curva, recibiendo la ovación del público.

Uno de los elementos que diferencia esta celebración del resto de los Tres Tombs es la vestimenta de los participantes. Los hombres se han vestido con camisa blanca, corbata o lazo, chaleco y barretina; las mujeres han optado por mantilla y faldas. La elección de este código de vestimenta se vincula a la leyenda de que, en plena Guerra de la Independencia, Falset sufrió un asedio del que sus vecinos salieron vencedores por la circunstancia de vestir de blanco y dificultar que los enemigos los vieran entre la niebla.

Según Anton Vidal, el hecho histórico habría ocurrido a principios de septiembre, pero con el paso del tiempo la fiesta se trasladó al inicio del año, convirtiéndose en “la fiesta de San Antonio en Falset”, donde las familias se vuelcan en celebrarla y refuerzan el sentimiento de comunidad.

No es extraño ver encima de los carros a criaturas muy pequeñas compartiendo espacio con personas mayores y jóvenes. Es el caso de la familia de Oriol Carreño, que ha decidido compartir la Encamisada con su hija de un año. “Transmitir a nuestros hijos esta fiesta tradicional le da continuidad, siendo una de las pocas de Cataluña donde todo el mundo va vestido de catalán”, ha explicado a la ACN. La falsetana Norma Domènech también ha vivido la fiesta desde bebé y este año ha prestado su traje tradicional a Aura, de nueve meses. “Me hace mucha ilusión que pueda llevar mi ropa y que sea por muchos años”, ha deseado.

Otra particularidad de la fiesta es la jota falsetana, bailada dentro de la iglesia antes de la bendición de tortas en honor a San Antonio. La lluvia del sábado obligó a cancelar parte del programa, mientras que este domingo las familias han hecho frente al frío para vestirse con camisa y mantener viva la tradición.