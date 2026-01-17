Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: "Tardo una hora; es como si viviera en Leganés"

Hace unos años, la empresa financiera en la que trabaja Miguel Ángel García le pidió que se trasladara a Madrid desde Valladolid. Cambiaban la sede. Se pensó mucho la decisión con su mujer y todos los caminos le llevaban a lo mismo: permanecer en Valladolid y desplazarse a diario. "Para nosotros no fue por un tema de vivienda. Era por mantener unida la familia sin tener que hacer ningún tipo de traslado. La distancia no se mide en kilómetros, sino en tiempo. Son 170 kilómetros, pero tardo una hora, igual que si viviera en Guadalajara o Leganés", revela Miguel Ángel, que se desplaza a la capital entre dos o tres veces por semana en los trenes Avant de alta velocidad.

La Línea Avant entre Valladolid-Segovia-Madrid tiene 2,74 millones de viajeros al año, la inmensa mayoría se mueven por trabajo

"Fui de los primeros en hacerlo, éramos los bichos raros. Igual me podría dejar 500 euros todos los meses en billetes", señala García sobre unos precios que han variado notablemente por las ayudas públicas y las bonificaciones que emite Renfe para viajeros recurrentes: Avant Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 Normal y 10-45 y los nuevos Abonos Avant (Abono 10-30 y Pase Vía). El billete de ida y vuelta cuesta en la actualidad entre unos tres y cuatro euros por viaje entre Valladolid-Madrid.

"Ha sido gracias al teletrabajo"

Si en 2009 se emitían un millón de billetes al año en este trayecto en la actualidad se superan los 2,7 millones. "Solo en mi empresa hay 55 personas que vienen a Madrid desde Valladolid o Segovia, y eso ha sido gracias al teletrabajo", afirma Miguel Ángel, que es presidente de usuarios del AVE de Valladolid y que junto a Carlos Perfecto, su homólogo en Castilla y León, llevan trabajando años para poner el foco en la importancia del transporte para revertir la curva de despoblación de Castilla y León.

Los trenes Avant entre Valladolid-Segovia-Madrid han pasado de un millón a 2,74 millones de viajeros anuales en 15 años

Miguel Ángel suele coger el tren en la estación de Campo Grande de Valladolid a las 6.45 horas y vuelve en el de las 15.40. "Al volver sigo teletrabajando un rato, aunque hay veces que me quedo en la oficina hasta las cinco y vuelvo más tarde, así no tengo que trabajar luego", comenta sobre un modo de vida con el que está totalmente feliz ya que en Valladolid se gana calidad de vida. "Vivo muy cómodamente y aquí hay de todo, tienen plazas en todos los colegios concertados, no como en Madrid, una buena sanidad...".

Reservas con mes y medio de antelación

Sobre los costes, asegura que "los de Cercanías de Madrid son muy parecidos" a los él paga [gracias a las bonificaciones está pagando 80 euros por viajar dos veces a la semana, pero, como mucho, usándolo todos los días, pagaría 150]. "El Avant es el nuevo Cercanías; si no hubiera tráfico laboral sería una línea desierta", asevera el economista, que confirma que los siete trenes matinales que comunican Valladolid-Segovia y Madrid van "siempre llenos y nos acaban de poner 250 plazas más en ese trayecto y las estamos llenando. Tienes que reservar con mes y medio de antelación".

"En Valladolid hay de todo, tienen plazas en todos los colegios concertados, no como en Madrid, una buena sanidad..." Miguel Ángel García — Vive en Valladolid y trabaja en Madrid

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Valladolid, son 2.000 los trabajadores que se desplazan a diario a Madrid, pero desde la asociación de usuarios a la que pertenece García los elevan a 4.000, o a 6.000 si se incluyen los asalariados que se suben en Segovia. "De Burgos y de León también viene mucha gente", dice García, que apunta que tiene conocidos que se han ido a Valladolid y han comprado casa allí y siguen su mismo estilo de vida: "Valladolid lleva tres años recuperando habitantes con respecto a Madrid".