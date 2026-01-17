Catalunya cierra el 2025 con un aumento 'inusual' de mantas, rayas y tiburones en la costa

La Fundación CRAM ha atendido durante el 2025 un total de 276 ejemplares de fauna marina en el litoral catalán, de los cuales 165 fueron tortugas marinas, 35 cetáceos y 76 elasmobranquios, es decir, tiburones, mantas y rayas. Entre estos últimos, destacan 11 ejemplares de manta de espina, una especie protegida, que forman parte de un aumento inusual de avistamientos cerca de la costa.

“Aunque la presencia de tiburones y mantas en el Mediterráneo es habitual, especialmente en primavera y verano, este incremento tan cercano a la costa, así como de ejemplares varados, es muy inusual”, ha explicado el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que encarga este servicio a la Fundación CRAM.

Ante este fenómeno, se ha creado un grupo de trabajo que reúne especialistas de distintas administraciones, centros de recuperación y de investigación, con el objetivo de ofrecer una respuesta coordinada. Los expertos apuntan que los atascos de mantas podrían estar asociados a múltiples factores simultáneos, ya que los casos registrados hasta ahora no siguen un patrón claro. Para identificar las causas exactas, se están realizando análisis patológicos y medioambientales, y se han establecido pautas comunes para la gestión de estos animales, ha informadoe l Departament.

Rescates de tortugas y cetáceos

De las 165 tortugas marinas atendidas, 98 fueron rescatadas con vida, la mayoría tras capturas accidentales. Hasta la fecha, 62 han sido reintroducidas con éxito en el mar, mientras que alrededor de una veintena permanecen en el Centro de Recuperación con pronóstico favorable para ser devueltas en las próximas semanas.

Instalaciones del CRAM. / Ferran Nadeu / EPC

En cuanto a los cetáceos, solo ocho de los 35 atendidos llegaron vivos tras quedar varados en distintos puntos del litoral catalán: seis delfines listados, un delfín gris y un delfín mular. Los encallamientos de estos animales presentan generalmente un pronóstico complicado, ya que muchos llevan semanas sin la protección de su grupo ni acceso a alimento, lo que dificulta su recuperación.

La cifra total de 276 animales atendidos en 2025 supone un récord para la Fundación CRAM y supera ampliamente los 105 animales rescatados en 2024.