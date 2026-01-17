Una horda de zombies pasea por Madrid para concienciar sobre la hiperconectividad a los teléfonos móviles

Una horda de zombies absortos en su teléfonos móviles ha recorrido este sábado las calles de Madrid, desde la plaza de Pontejos hasta Callao, con el objetivo de concienciar sobre la hiperconectividad social bajo el lema 'Deja de ser un zombie'. Según ha informado el Movimiento OFF en un comunicado, este trayecto a modo de 'performance' busca animar a las personas a borrar las redes sociales de sus teléfonos móviles durante los 28 días del mes de febrero, de cara a "recuperar tiempo y atención fuera de la pantalla".

Movimiento OFF divulga esta campaña amparándose en "estudios recientes que ponen en manifiesto que los españoles pasan de media 4 horas diarias conectados a los móviles", hecho que, tal y como ha subrayado la organización, tiene "efectos negativos" en la salud.

"Estos zombies digitales nos representan a todos como sociedad. Nos hemos dejado absorber por esas pequeñas pantallas que nos acompañan a todas partes y a todas horas, y nos han robado una buena parte de nuestro tiempo y de nuestra atención. Condiciona la atención que dedicamos a los demás y también a nuestras actividades, como leer, hacer deporte o incluso dormir", ha expresado el sociólogo y fundador del movimiento, Diego Hidalgo.

La iniciativa 'OFF February' parte de la premisa de que "casi cualquier alternativa al tiempo que pasamos en redes sociales tiene un impacto más favorable en el bienestar", y busca sensibilizar sobre el efecto de estas plataformas en la salud mental, fomentar hábitos digitales más intencionales y poner en valor actividades que promuevan el encuentro presencial, la creatividad y el pensamiento crítico.

En este marco, la entidad ha destacado que Madrid se convertirá en la sede del primer 'OFF Festival', un encuentro que desplegará una programación de actividades ligadas al "reto de repensar nuestra relación con la tecnología y la atención". El 27 de enero tendrá lugar en Casa Encendida el lanzamiento oficial de 'OFF February', marcando el inicio del reto. El Movimiento OFF es una red global que impulsa una reflexión crítica, una movilización ciudadana y acciones concretas para hacer frente a la "creciente alienación digital".