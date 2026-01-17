Las familias del naufragio de Indonesia anuncian que buscarán "una justicia tranquila, sin odio ni rencor"

Las cuatro familias afectadas por el trágico naufragio de Indonesia, en el que murieron Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino B, su hijo y dos de los hijos de su esposa, Andrea Ortuño, que fue rescatada con vida junto a su hija pequeña, han querido dejar claro esta mañana durante el funeral por las víctimas que van de la mano en este asunto y que hablan como una sola.

Así lo ha puesto de manifiesto Álvaro Ortuño, hermano de Andrea, que ha sido el encargado de leer el comunicado de agradecimiento de las cuatro familias, algo que ha hecho antes de comenzar el funeral, celebrado en la parroquia de San José Escrivá, en el barrio de Campanar de Valencia. "En nombre de nuestras familias, y hablando como solo una", ha empezado Álvaro muy afectado.

Las familias, antes de la ceremonia, a la que han asistido cientos de personas y personalidades como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o la alcaldesa de València, María José Catalá, así como los conselleres Juan Carlos Valderrama y Mª del Carmen Ortí, han querido expresar su "más sincero y profundo agradecimiento a todas las personas, colectivos, cuerpos y fuerzas de seguridad" y a los representantes consulares en Labuan Bajo (Indonesia), por su acompañamiento en unos días "tan difíciles".

Un guiño a Indonesia

También se han referido con gran afecto a la localidad que les acogió durante las tareas de búsqueda de los cuerpos, Labuan Bajo, al que también han querido darles las gracias por "su cariño, su solidaridad y por el amor con el que nos han acompañado en todo momento".

Asimismo, su agradecimiento va para " todas las personas que participaron en las labores de búsqueda; A los equipos de rescate, a los voluntarios y, muy especialmente, a nuestros buzos, que nos dieron sus pulmones y también sus alas, entregándose más allá del deber, con una generosidad que nunca olvidaremos", ha dicho Álvaro, quien ha hecho un guiño a todas esas personas al pronunciar las palabras 'Terima kasih', que es la forma de decir gracias en Indonesia.

Las familias también han querido tener un recuerdo para todos aquellos que les han apoyado durante algunos de los días más duros de su vida: "Gracias a nuestras familias y a todos nuestros amigos; a quienes han estado cerca físicamente y a quienes, aun estando lejos como en Uruguay, nos han hecho llegar su apoyo; gracias a quienes nos han escrito por redes sociales o cualquier medio, a quienes han llamado, y también a quienes, sin hacerlo, ya sea porque no han sabido o no han querido molestar nos han tenido presentes en su pensamiento y en su corazón".

Y en el agradecimiento han querido incluir a "la sociedad valenciana y la española en su conjunto, por demostrar una vez más su calidez humana, su empatía y su capacidad de acompañar en el dolor sin pedir nada a cambio".

También "a las instituciones y a las personas que las encarnan —Pilar (Bernabé, delegada del Gobierno en la C. Valenciana), Maria José (Catalá, alcaldesa de València) y Juanfran (Pérez Llorca, presidente de la Generalitat)— que, desde el primer momento, han actuado con responsabilidad, respeto y una profunda humanidad". Así como a "la inmensa mayoría de los medios de comunicación, por la sensibilidad, el cuidado y la prudencia con la que han tratado una tragedia que es íntima, pero que ha conmovido a tantas personas".

Antes de entrar al funeral por las víctimas del trágico naufragio, Álvaro Ortuño, hermano de Andrea, ha finalizado el comunicado con una despedida en la que ha hablado de "un dolor inmenso" pero también de "serenidad" y de "compromiso con la búsqueda de una justicia tranquila, sin odio ni rencor": "Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado, con un dolor inmenso, pero también con la serenidad de saber que están en un lugar mejor. Desde esa paz, reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de una justicia tranquila, sin odio ni rencor; una justicia que honre su memoria y nos permita seguir adelante con dignidad", ha asegurado leyendo el comunicado de las familias.

"Gracias, de corazón, a todas las personas de buena voluntad que nos han sostenido en este camino. Nunca lo olvidaremos y os pedimos que no os olvidéis de nosotros. Gracias", ha finalizado Ortuño.