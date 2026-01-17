Mossos d'Esquadra
Detenido en Tarragona un hombre con una orden europea por robo violento y ciberdelitos
La actuación se enmarca en el plan de patrullas preventivas que la policía catalana lleva a cabo en las zonas del barrio del Serrallo y el Port de Tarragona
Detenidos dos mecánicos acusados de robar motos para vender sus piezas por internet
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Tarragona a un hombre sobre el que pesaba una orden de investigación europea, dictada desde Bélgica, por robos a mano armada y casos de ciberdelincuencia.
El arresto del hombre, de 38 años, se produjo sobre las 4.00 horas de la madrugada del viernes, al ser identificado por una patrulla de seguridad ciudadana, según detallaron fuentes policiales.
Los Mossos procedieron a su detención al comprobar que tenía abierta una investigación en Bélgica en relación a delitos de robos a mano armada y fraude informático cometidos entre los años 2020 y 2022. La actuación se enmarca en el plan de patrullas preventivas que la policía catalana lleva a cabo en las zonas del barrio del Serrallo y el Port de Tarragona.
