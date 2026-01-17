Los asesinatos por encargo y los sicarios aumentan en España: "Antes de 2020 había 20 ejecuciones al año, ahora son más de 50"

El Consejo de Seguridad Nacional ya alertó en agosto de un incremento de la violencia en España relacionada con el crimen organizado, con un aumento de episodios como ajustes de cuentas. Ahora, con la Memoria de la Fiscalía 2025 aún fraguándose, policías y fiscales avanzan que los datos certificarán ese ascenso. Y advierten: el último año registró un repunte de los asesinatos por encargo.

Los sicarios han ejecutado en 2025 por las más diversas razones: desde simples ajustes de cuentas hasta robo de criptomonedas, como le sucedió en diciembre a un hombre en Mijas. Fue secuestrado en su propia casa junto a su mujer hasta que los ladrones lograron vaciar su 'wallet' (cartera virtual). Él fue asesinado, y su mujer, liberada en un bosque.

Las llamas 'oficinas de cobro', sucursales de cárteles extranjeros asentadas en Barcelona y Madrid, contratan a los verdugos

Más allá de eso, los principales crímenes por encargo en España tienen que ver principalmente con cobro de deudas, vuelcos de droga y guerras entre clanes extranjeros. Se trata de conflictos que se fraguan a miles de kilómetros de aquí, pero que desplazan el tablero de juego hasta nuestro país. Barcelona, por ejemplo, fue el escenario en verano de una guerra entre los clanes serbios Kavac y Skaljar que acabó con dos tiroteos y un muerto (un segundo asesinato, este diciembre en Castelldefels, también podría estar relacionado con estos ajustes de cuentas). En la costa levantina y Andalucía se ha vivido un enfrentamiento parecido con los grupos de mafias turcas Caspers y Daltons.

Tendencia al alza

España, sin embargo, no contabiliza el sicariato de forma explícita. Las estadísticas oficiales agrupan estos crímenes bajo la categoría genérica de homicidios dolosos. No distinguen si detrás hubo una pelea, un asesinato machista o una ejecución profesional. Por tanto, la única fuente es la experiencia de los que están en contacto con estos delitos a diario. En este sentido, policías y fiscales confirman la tendencia al alza.

Si en los años previos a la pandemia se estimaba que los asesinatos por encargo en España se situaban sobre la veintena, desde la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) apuntan que la cifra ha aumentado ya a 40. Otras fuentes policiales consultadas por este diario elevan el dato: "En 2025 hubo más de medio centenar de casos: 50 o 60. Crímenes que muchas veces no se denuncian. Si contabilizamos los consumados y los que se acaban frustrando por fallo en la ejecución o por intervención policial, podríamos hablar de un centenar".

Menores suecos en patinete

¿Quién ejecuta en España y por cuánto? El perfil del sicario, apuntan fuentes policiales, también está cambiando. El más arraigado desde hace años es el pistolero de origen latinoamericano que hace un viaje exprés a España. "La mayoría son colombianos y a veces llegan, matan y se van. En dos días ejecutan el encargo".

El perfil del sicario ha cambiado: antes la mayoría eran pistoleros latinoamericanos; ahora llegan jóvenes, incluso menores, captados en el norte de Europa

Ese perfil sigue existiendo, pero ha aparecido otro inquietante: los conocidos como 'suecos del patinete'. Se trata de menores de edad que capta la Mocro Maffia neerlandesa por redes sociales para matar. En general, son residentes o nacidos en Suecia y Dinamarca –muchos de ellos de origen somalí, paquistaní o sirio– a los que prometen dinero rápido y los envían a España a ejecutar un objetivo. Una vez aquí les brindan un patinete para sus desplazamientos.

Uno de estos sicarios menores, de 17 años, fue detenido en octubre por haber matado a tiros al rapero Hamko en Marbella. Pocos meses antes, la policía también había arrestado en Fuengirola a un sueco de 16 años que iba en patinete a cometer un asesinato junto a un compinche de 19. El año anterior, otro sueco de 17 fue detenido cuando se dirigía a matar a un miembro de una banda motera. También se movía en patinete.

El rapero sueco Hamko fue acribillado en la puerta de un bar de Puerto Banús / Cedida

En el sur de España también empiezan a proliferar personas procedentes principalmente de Marruecos y Argelia "que suben en lancha rápida para llevar a cabo cobros de deudas, extorsiones o secuestros, y ese mismo día pueden volver a sus países", cuentan a EL PERIÓDICO fuentes de la vigilancia del Estrecho.

"Oficinas de cobro"

El cobro de deudas es uno de los motivos más habituales tras estos casos. Por este motivo existen las llamadas 'oficinas de cobro': "Gestionan este tipo de operaciones. El que paga el servicio, generalmente, ni se entera de quién ha ido a liquidar su deuda. Son esas oficinas las que pactan precios y contratan a cobradores o sicarios", prosiguen fuentes policiales.

Las llamadas 'oficinas de cobro' pactan precios y contratan a cobradores o sicarios

Las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, son sus localizaciones principales. A menudo están relacionadas con mafias de Europa del Este o con cárteles latinos. La última en caer, en 2021, estaba radicada entre Villaviciosa de Odón, Getafe y Móstoles; la periferia madrileña, pero gestionada desde Colombia y Perú.

"No son solo narcos, ya son oficinas integrales. Gestionan la droga, la traen de origen, la venden en España, se ocupan de los morosos y se alquilan como mercenarios. Son sucursales de grandes grupos principalmente latinoamericanos". Las bandas dominicanas cotizan al alza. Los mexicanos son los últimos en llegar. El pasado mes de noviembre, la policía desmanteló la oficina del Cártel Jalisco Nueva Generación en España. Este 7 de enero, ya en 2026, hicieron lo propio con una del Cártel de Sinaloa, el del 'Chapo Guzmán'.

El precio de la muerte

¿Cuánto cuesta matar a alguien en España? Desde la UDYCO alertan de que cada vez menos. Los encargos de 50.000 euros ya pasaron a la historia y ahora se puede conseguir una ejecución por 1.700 euros.

A menudo, la organización que acepta el encargo de cobrar una deuda exige un porcentaje del botín: "Suele estar entre un 20 y un 50%", explican agentes especializados. Pero si se trata de venganzas personales, "desde 3.000 hacia arriba", de los que el sicario "a veces no cobra más de 500 euros, más los pasajes y el alojamiento".

Encargar una ejecución antes podía costar 50.000 euros: ahora se puede contratar un sicario por 1.700

La elevada competencia baja los precios y también alimenta la picaresca. En Galicia desmantelaron en febrero a un grupo que consiguió más de medio millón practicando un timo en el que se hacían pasar por sicarios mostrando pistolas por videollamada. En otras ocasiones, los estafadores se anuncian en foros de internet como ejecutores a precios muy bajos. "Piden 1.000 euros por el trabajo, la mitad antes y el resto tras el asesinato. Cuando les pagan los primeros 500 euros, desaparecen".

Detención de dos sicarios colombianos en Telde, Gran Canaria / La Provincia

¿Por qué aumenta este fenómeno en España? Según fuentes policiales, los casos están relacionados con el incremento de bandas criminales internacionales en España. Es un país con muchos alicientes para esos grupos: puerta de entrada de la droga, factoría mundial de marihuana, refugio cómodo para quien escapa de su país y armas cada vez más baratas. De hecho, tal como explicaba EL PERIÓDICO, una pistola puede ser adquirida en el mercado negro por 500 euros.

La legislación española también es más laxa. Un homicidio doloso de estas características, sin conocer a la víctima, suele pagarse con 15 años de cárcel, que pueden reducirse notablemente con acuerdos extrajudiciales y buen comportamiento. En Colombia este delito puede ascender a 40 años de prisión. En Marruecos o Turquía, puede implicar cadena perpetua.

El incremento del fenómeno, además de precios más bajos, también implica "un descenso en muchos casos de la profesionalización de los verdugos". El pasado mes de junio, dos sicarios colombianos ejecutaron a un hombre en Telde (Gran Canaria) por error. "Es la sensación de que, por una cantidad de dinero, cada vez menor, cualquiera puede matar".