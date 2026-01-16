Profesores catalanes denuncian sus destinos, a kilómetros de casa: "Soy de Vilafant y me han adjudicado una escuela de Cornellà de Llobregat"

"Soy de Vilafant y me han adjudicado una escuela de Cornellà de Llobregat". Esta es la historia de una de las docentes —que prefiere mantener el anonimato— que se han concentrado este jueves ante los Servicios Territoriales de Educación en Girona para denunciar la situación que viven unos 300 profesionales en el conjunto de Catalunya, desplazados a centenares de kilómetros de casa por los "graves errores en las adjudicaciones de verano".

La protesta, convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha reunido a una treintena de docentes y ha puesto de manifiesto que "han pasado casi cinco meses desde que se produjeron las adjudicaciones erróneas sin que el Departamento de Educación haya ofrecido ninguna solución". En este sentido, han denunciado que "durante este tiempo los profesionales afectados han tenido que asumir gastos económicos inasumibles, dobles residencias y graves dificultades de conciliación personal y familiar". El sindicato calcula que esta situación afecta a un centenar de docentes gerundenses.

La situación, ha denunciado el sindicato, "ha tenido también un impacto directo en la salud de muchos docentes", a partir de lo cual han señalado que "el estrés continuado, los largos desplazamientos y la incertidumbre administrativa ha provocado que la mayoría de los profesionales se hayan visto obligados a coger una baja médica pese a su voluntad de continuar ejerciendo.

En el caso de la docente con destino en Cornellà de Llobregat, cada día tenía que recorrer 340 kilómetros desde su domicilio hasta el centro educativo. Pero sufre un dolor crónico derivado de un accidente que le imposibilitaba estar tanto tiempo sentada en el coche: "El médico no me dejó ni incorporarme", señala.

A pesar de haber aprobado las oposiciones en 2022, el problema, lamenta, es que "las direcciones tienen el poder de reclamar a los docentes al año siguiente, lo que provoca que puedan adelantarte personas que hayan hecho las oposiciones más tarde o que tengan una nota inferior a la tuya". Es docente de Biología y lamenta que "solo el 11 % de las plazas de la provincia se han dado por orden de lista".

"Maltrato institucional"

El sindicato ha explicado que han presentado recursos administrativos, han trasladado el problema en diversas reuniones y han registrado peticiones individuales de reubicación, sin obtener "ninguna respuesta concreta" por parte del Departamento de Educación. "Esta falta de actuación contrasta con el hecho de que, desde finales de agosto y durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, han ido apareciendo vacantes por jubilaciones, excedencias y otras circunstancias habituales que habrían permitido reubicar a los docentes afectados".

En este contexto, el responsable de Educación de CSIF en Catalunya, David Aguilera, ha afirmado que "estamos ante una situación de maltrato institucional" y ha denunciado que "el Departamento ha tenido tiempo, vacantes y mecanismos para corregir un error grave, pero ha optado por el silencio y la inacción, poniendo en riesgo la salud y la vida personal de centenares de docentes".

Con todo, el sindicato ha exigido que las adjudicaciones de verano se hagan con "transparencia y respeto estricto al orden de mérito y capacidad", que no se permitan "alteraciones arbitrarias" por parte de las direcciones, que se contemplen comisiones de servicio por motivos de salud y que se facilite la permuta voluntaria entre docentes.