Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 17 de enero de 2026
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 17 de enero de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 17 de enero de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 17 de enero de 2026
- La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje: ''Va a explotar una bomba a las 9.30
- Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir
- Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
- Los endocrinos alertan de la 'fiebre de la proteína' que ha llegado al súper: 'Muchos productos son ultraprocesados con azúcar y grasas
- Los embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del temporal
- Huelga de médicos en España y Catalunya, hoy en directo: última hora de las protestas este 15 de enero y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
- El oncólogo Josep Tabernero afirma que Pere Mir le donó la casa en el Vall d'Aran por su contribución a la ciencia