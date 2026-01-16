Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avión El PratTurkish AirlinesIrene de GreciaAyusoDonald TrumpJulio IglesiasEsparregueraEnfermedad besoTráficoPaco MolinaBarcelona
instagramlinkedin

La portada de EL PERIÓDICO del 16 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 16 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 16 de enero de 2026 / 5

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 16 de enero de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 16 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 16 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 16 de enero de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
  2. La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
  3. ¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian 'caos organizativo' y 'graves irregularidades' en el proceso
  4. Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
  5. Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
  6. “Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir”
  7. Inquietud por los 'analfabetos financieros': solo el 26% de adolescentes hablan en casa sobre el presupuesto familiar
  8. El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes

La portada de EL PERIÓDICO del 16 de enero de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 16 de enero de 2026

Edgar Vinyals, presidente de Obertament: "Ha habido censura sobre qué podíamos decir sobre salud mental"

Edgar Vinyals, presidente de Obertament: "Ha habido censura sobre qué podíamos decir sobre salud mental"

Entrevista a Edgar Vinyals, presidente de Obertament

El nuevo Kia Stonic ofrece un diseño sofisticado y tecnologías de alta gama que elevan la seguridad y la conectividad

El nuevo Kia Stonic ofrece un diseño sofisticado y tecnologías de alta gama que elevan la seguridad y la conectividad

Barcelona presenta candidatura para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública en un edificio modernista del Eixample

Barcelona presenta candidatura para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública en un edificio modernista del Eixample

Elena, trasplantada de corazón y riñón en dos años: "Ojalá las familias de donantes pudieran ver que, en su peor momento, nos dieron la vida"

Elena, trasplantada de corazón y riñón en dos años: "Ojalá las familias de donantes pudieran ver que, en su peor momento, nos dieron la vida"

Resultados de la Primitiva del jueves 15 de enero de 2026

Resultados de la Primitiva del jueves 15 de enero de 2026

Sorteo Bonoloto del jueves 15 de enero de 2026